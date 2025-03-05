要求簽具結書 準綠色恐怖

陸委會請銓敘部和教育部發函，要公教人員簽署未在大陸地區設有戶籍、領用中國大陸護照 、身分證、定居證或居住證的具結書。此舉遭到嘉義大學應用歷史系教授吳昆財開了第一砲，痛批政府霸凌公務員等，而陸委會則回應對「現職教育人員進行宣導及清查，是依法行政」。其實，台灣人若領有大陸護照和身分證，民進黨政權已視為具有外國國籍的「雙重國籍」，而公職人員上任前已具結過「未具外國國籍」，這回怎對現職人員用上了《兩岸人民關係條例》，而且還擴大法律所無的限制呢？

該具結書標題寫得針對「擬任」人員，故「現職」人員當然有權拒絕具結。此外，具結書下方附上「相關法規」為《兩岸人們關係條例》第9條之一的全部條文，即台灣地區人民「不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照」及違反時的法律效果。然而，不談公教人員若真設有戶籍，也必領有中國大陸的「居民身分證」，但《兩岸人民關係條例》並未規定不得領用「定居證」和「居住證」，多出的兩證是依什麼法行政呢？

包括公教人員在內的絕大多數台灣人，並不懂大陸發的證件是何意義，故此粗糙的具結要求，則具有「準綠色恐怖」的效果。如吳昆財教授舉例，教授若休假受聘到大陸講學一個月，就有可能會辦「居住證」，讓他誤以為簽署未領用過的具結書，當然會對權益造成影響。從而，具結書也猶如被要求政治立場「坦白」，讓當權者建立「自新中」的人事檔案。

事實上，除近一年多來不知何故，包括曾任藍營高層人士的「台胞證」已被改為效期為可停留三個月的一次簽外，其他人以「台胞證」就可在五年內不限次數進出大陸與停留。至於停留大陸期間須辦「暫住登記」，但通常旅行社或大陸邀請單位已辦，再不然就是自行到旅店住宿時，旅店會及時向公安機關申辦。

大陸人到戶籍地外的大城市居住時，若對該城市能帶來如高科技或投資 等好處時，才申請得到「居住證」，並在當地享有義務教育、社會保險 、衛生及文化體育等公共服務的權利。台灣公教人員若申請大陸的「定居證」，通常難以符合須具備的條件，就算極少數特殊及高科技專才有此條件，除近一年多前開始申請定居福建省外，取得定居證時則須上繳台灣的身分證等。

具結書的做法起因於海軍楊姓上兵向網紅八炯「自新」，稱他在不知情的情況下，由其陸配母親幫他辦過效期為10年的中國大陸居民身分證。然而，依據中國大陸的《居民身分證法》第五條規定，其居民身分證的效期分成5年、10年、20年及長期4種，其中16周歲至25周歲的效期為10年，而未滿16周歲則為5年。同法第7條規定未滿16周歲的公民若自願領取，則「由監護人代為申請領取居民身分證」。

如果楊姓上兵的居民身分證是被其母代為申領，理應發生在未滿16周歲時，故領有的居民身分證應只有5年效期。因而，楊姓上兵的說法未必真實，但政府卻因此要求公教人員簽署具結書，即使簽署與否並不影響願不願負法律責任，卻有違《行政程序法》第8條所定「行政行為，應以誠實信用之方法為之」。

（本文取自3月6日聯合報民意論壇，作者為世新大學行政系兼任副教授、民主文教基金會董事長）