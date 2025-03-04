矽盾被搬空 台灣還剩什麼牌

一場史詩級的國際外交大笑話，美國總統川普 、副總統范斯在白宮二打一，語言圍毆烏克蘭 總統澤倫斯基 ，澤倫斯基亦毫不退縮反擊，你一語我一句，唇槍舌劍看得是全球人們目瞪口呆。

自川普上任以來天天有好戲可看，從不在熱門國際新聞缺席；如果說澤倫斯基是演員出身，不如說川普更像演員，一個善於交換條件的野心紅頂商人，精算以俄烏停火換取烏克蘭礦產，終極可能劍指中國。

川普對普亭的要求可說照單全收，烏國總統澤倫斯基對這種喪權辱國的停戰條件，既無事先參與，事後還得照單全收，包括國家的礦產，都由美國來開採以抵償先前援助；美與俄平分秋色，一瓜分烏克蘭領土、一瓜分國家資源，有如清政府與西方列強簽訂不平等條約。澤倫斯基不能接受，任一國家總統也不能接受此種形同流氓的要脅。

最笨的是，澤倫斯基相信以美國為首的北約及西歐國家，他們無非是要用烏克蘭防範俄羅斯歷史上的擴張主義。美要藉此拖垮俄，而俄入侵烏是為防止北約東擴，大家都有目的；只有烏克蘭在夾縫中難為小，在地緣上，天生注定是個悲劇國家。

夾縫中的悲劇，台灣與烏克蘭完全神似、處境相同，在烏克蘭發生的事，在台灣發生的機率也很高。川普既要兌現選舉所說、就任美國總統後24小時內結束俄烏戰爭的支票，是否也對諾貝爾和平獎情有獨鍾，渴望加持？

美國前總統拜登禁止烏克蘭以美援武器攻擊俄羅斯境內，將戰爭局限在烏克蘭土地上，打了快三年，已說明美國用意只是在利用烏克蘭以拖垮俄國；但俄國沒被拖垮，卻拖住美國，最後死的是烏克蘭人民。

從修昔底德陷阱看，世界排名第二是中國大陸，不是俄羅斯，川普急於結束俄烏戰爭，目的當有騰出手來專門對付中國之意。大陸海軍下餃子、空軍六代機已試飛、航母一艘接一艘、導彈一個比一個準，軍事量體除航母、攻擊潛艦數量與美國尚有一段距離外，餘毫不遜色甚有過之。至於俄羅斯會不會上當來拖垮中國大陸，機率雖不是沒有，但目前看來，俄羅斯普亭似乎沒有被川普套住。

俄烏戰爭下來，拜登並沒有拖垮俄羅斯，反向讓美國債台高築。普亭拿領土、川普拿稀土、烏克蘭剩焦土；如果哪一天，兩岸因賴清德持續倚美謀獨一面倒而搞壞關係，屆時大陸拿領土主權、美國拿台積電。台積電董事長兼總裁魏哲家已與川普會面並公布投資計畫，在未來四年於美投資1000億美元興建晶片廠，包括新建三座尖端晶片的晶圓廠、二座先進封裝設施、一座大型研發中心。

川普宣稱，台灣若遭全面封鎖，台積電在美國的投資將讓美國「享有一定優勢」。台積電展現善意滿足了川普需求，但台積電「美化」後，台灣還剩什麼？

（本文取自3月5日聯合報民意論壇，作者為中華戰略學會研究員）