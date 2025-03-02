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習近平會科技巨頭 難挽私企信心

耀楠 （洛杉磯）

時隔6年，習近平高規格在北京再次召開民營企業家座談會。對於這場民營企業家座談會，官方定調認為這次習近平充分肯定民營經濟的重大成就與貢獻，再次給民營企業家吃下了「定心丸」。

但是，不少海外媒體認為，那是因為中國經濟進入十分艱困時期，在國營企業難當大任的情況下，只能邀請民企出山，為解困做貢獻，大有無可奈何之舉。還有人認為，在DeepSeek掀起一波AI大浪潮背景下，習近平借勢對民企企業家信心喊話，希望推動股市上一個臺階，讓老百姓儘快解套，有更多的錢投入消費，走出消費不足的通縮困境。

無論從哪一個角度來看這場「新春第一會」，都不能迴避一個殘酷的現實問題，也就是中國經歷了第一輪美中貿易戰，三年疫情期間經濟停滯，拜登圍毆式對華制裁所造成經濟的傷害和嚴重的後果。有人稱之為中國經濟跌入泥沼，爬不起來，也沉不下去，處在半死不活的狀態。當全世界經濟都已經走出疫情，正在恢復的過程中，而中國經濟卻獨獨癱坐在那裡，不禁令人唏噓。

相信習近平看到了這一點，也明白在美中對抗的國際險惡環境下，中國經濟要走出低迷並非易事，而大兒子（國營企業）又不爭氣，重用抱養的兒子（私營企業）卻心有不甘，畢竟這不是自己的血脈。這次召見科技巨頭，實屬不得已而為之。

對於習近平而言，如果通過信心喊話，能夠激發私企投資與創新的熱情，借此拉抬股市，拉動消費，進而帶動整體經濟發展，這當然是非常好的事情，然而，今天坐在台下的這一批科技精英們，是全球化鍛造出來一批社會精品，他們評判是非標準早已脫離了共產主義價值觀的束縛，因此，參加座談會的企業家們都不在乎臺上坐了多少高官，而是在乎習近平說了什麼？是不是端出牛肉給大家吃，或者是否有重大改革宣示。

當我們詳細研讀了習近平的講話，結果令人失望。通篇講話還是沒有脫離黨八股文風，看不到有哪一些地方給企業家耳目一新，令人振奮的感覺，反而特別強調了「三不變」與「兩個毫不動搖」的決心。先富促共富等的政治語言，像一朵朵美麗的幽靈，盤旋在私有企業家頭上。

明眼人一看都知道，私有企業再有能耐，再有本事，做的再好，再大，都不過是公有經濟的補充。抱養的孩子，無法改變是別人家血脈的事實。怎麼可能成為中國經濟的主角，怎麼可能成為中國經濟主流力量呢？如果這個判斷是對的話，習近平會見科技巨頭，勢必難以挽回民營企業家的信心。

習近平 疫情 拜登

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