給洛縣新檢察長霍克曼點讚

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）21日宣布，他的辦公室反對辯護律師提出的動議，要求艾瑞克梅南德斯和萊爾梅南德斯（Erik and Lyle Menendez）將接受新的審判；目前他們正在服無期徒刑且不得假釋，因為1989年在比佛利山 莊槍殺了他們的父母。

以上為世界日報2月21日的報導，檢察長認為辯護律師提出的新證據因各種無理的理由不予採納。筆者同意也試問：這兩位在弒親時已是成年卻是狡辯受到父親性虐而下手。無憑無據之外、如果為事實，這兩位當時已經成年的兄弟難道逃不開父親的魔掌，而且連母親也要被殺嗎？在重罪輕判的加州 ，兩個心狠手辣的兄弟居然只判終身監禁。在凶案的26年後居然要求重新審判，提早出獄？

可笑的是，前檢察長賈斯康居然同意重審，這位為人詬病重罪輕判的執法者在去年敗選，由新檢察長霍克曼接任。霍檢察長在競選時申言要打擊犯罪，絕對不走贾斯康那種「假慈悲」的路線。他認為重新審判這個證據充足已經定罪的案件毫無道理。筆者認為：當初已判得太輕，兩個惡兄弟為了侵占父母財產，拿著重型散彈槍，下了毒手把父母當場轟斃，其手段之凶狠，如果在比加州保守的州，罪有應得的兩兄弟惡徒早就進入行刑室下地獄了。

如果重新審判，不只是浪費人力物力，而且給大眾一個惡劣的信息：只要你有錢，你可以使鬼推磨，雇用名律師把假的變為真的、無理變為有理、重罪變為輕罪、促使已經重罪輕判的弑親凶案可以重新開啟。試問：法律是否如同虛設、公理何在？

在去年大選時，以「重整治安打擊犯罪」為承諾的候選人霍克曼，以高票取代了賈斯康，實令人振奮。新檢察長也的確不負眾望，把這兩位弒親重犯送回監獄 ，去繼續他們不得假釋的刑期。