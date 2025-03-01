川普2.0 替聯邦瘦身不忘自肥

前總統川普 在2024年11月再度選上總統。世界首富馬斯克 出錢出力，居功甚偉。川普2025年1月20日重入白宮。他的許多官司，也風消雲散，有的官司雖被定罪，但不必坐牢。

未來四年，川普和馬斯克將大幹一場。在就任一個月來，川普有恩報恩，有仇報仇。去年小甘迺迪退出競選總統，轉而支持川普，因而獲得提名為衛生部長。紐約民主黨巿長亞當斯選前支持共和黨川普，換來的是新司法部撤消他貪汙的罪行。聯邦調查局及檢察官，在川普上次落選後，積極調查他的逃稅，濫用競選基金，等違法事件。川普當選後，把所有有關的官員全部撒職，以雪前恥。

川普用人只問對他忠誠，不問經歷及人品，及過去紀錄。所以新的聯邦檢察長及國家安全局長，川普用了他信任的人。

川普揚言美國要再度偉大。狂言加拿大應屬於美國一州，即是第51州。因為加拿大有很多天然資源。他要收回巴拿馬運河，稱它為中國政府所控制。事實上，運河是香港富商李嘉誠的企業所經營。川普宣稱美國軍艦通過運河不應繳費。川普想要占領格陵蘭島，進而控制北極航路，不管丹麥同意否。川普把墨西哥灣 改名為美國灣，雖然墨西哥還是沿灣最大國家。

川普的減稅對大公司及財團有利，但對中小企業及一般大眾影響有限。所以富者會更富，窮者更窮。川普的關稅大刀，反而造成物價上漲。所以川普也承認大家須忍耐有些痛。川普撤銷小費的稅，這是諞小孩子的糖果而已。小費那比得上大老闆的紅利。

川普是生意人，靠總統盛名，也發行川普幣，現在每枚已漲到78元。他的公司現還握有8億枚。已值1500多億美元。他太太梅蘭妮亞也發行她的數字幣。

川普不忘競選諾言，和馬斯克合作進行瘦身肥腫浪費的聯邦政府。靠著後者的減肥機構效率部DOGE遍查所有的聯邦機構。首先把美國全球輔助機構USAID撒掉，接者要裁撤教育部。其他部門，如社會福利部、衛生部、國稅局等都須瘦身。連儲存黃金的諾克斯堡也要查，因為恐怕黃金被偷，監守自盜。這些行動，雖然遭遇司法挑戰，但聯邦法官仍然放行。川普同意拿破崙的名言，為愛國所做的事，不算犯法。

總之，川普回歸，報了私仇，大用親信，瘦身聯邦政府之際，不忘自肥。為國，不忘為己，將在美國歷史寫下永存的一頁。