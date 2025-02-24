保守派大選勝出 帶來歐盟新契機…德國能率歐洲抗川普？

德國 23日舉辦大選，改選聯邦議院630名議員，保守派在野黨領袖梅爾茨領導的基督教民主黨／基督教社會黨聯盟（CDU／CSU）以28.6%得票率贏得國會大選，現年69歲的梅爾茨發表勝利宣言，表示會盡快籌組聯合政府。極右德國另類選擇黨（AfD）以20.8%的得票率居次，比2021年大選增約兩倍。

這次德國另類選擇黨在美國川普 的暗助與范斯在慕尼黑安全會議的發言明助，成了第二大黨，梅爾茨曾表示不會和AfD合作，推測他極有可能和敗選的蕭茲所屬的社會民主黨（SPD，得票率16.4%）共組聯合內閣。

值得注意的是，得知德國大選結果，川普第一時間就PO文：「看起來德國保守黨贏得了這場備受期待的重大選舉。與美國非常相似，德國人民對多年來盛行的不合常理的議程感到厭倦，特別是在能源和移民問題上。這對德國和川普領導下的美國來說都是偉大的一天。恭喜大家—接下來還會有更多勝利！」范斯在慕尼黑安全會議對歐盟 政要的「訓話」，還特別會見AfD黨魁韋爾德，結為盟友。還有馬斯克曾表態支持AfD，梅爾茨即形容這種行為「極端且可恥，類似過去聽到來自莫斯科的言論」。美國直接干預德國大選的作為，早就引起德國與歐盟的反感。

川普原本指望AfD能在德國新內閣扮演要角，做為他在歐洲的強大側翼。沒想到剛勝選的梅爾茨，23日就批評川普：「我的絕對優先任務將是盡快強化歐洲，如此一來，我們才能一步步真正達到不依賴美國。」梅爾茨的表態並非無的放矢。關鍵就是川普急著和俄達成停戰協議的談判中，完全把烏克蘭與歐盟擱在一旁，不讓當事國家參與談判，早就讓烏克蘭與歐盟各國「極端不滿」與「極端不安」。

初步觀察，德國因經濟問題而被迫內閣改組，試問歐盟其他國家，是否也有同樣的困擾？川普為了拋棄烏克蘭燙手山芋而幾乎全盤接受普亭的停火和談條件。如此豬羊變色新局勢下，歐盟要如何自處？別忘了川普的關稅政策還在點名歐盟啊！

其次，德國大選中極右派竄起，意味「川普主義」已激勵歐盟各國極右派。一旦受川普主義的制約，就得隨他起舞，屆時很難發展出自家經濟利益，反而會成為中美貿易戰的棋子。梅爾茨已敏感到川普主義的威脅，但如何對抗？

再者，處理俄烏戰爭，川普無視歐盟的盟友關係，不讓烏克蘭與歐盟上談判桌，無法和俄羅斯對談，未來歐洲發展與安全無法操之在己。川普只關心「MAGA」（讓美國再次偉大），對國際合作全看利害關係而非道義互助，他逼澤倫斯基簽稀土等礦產協議，就是逼基輔簽下「賣身契」而非為了和平。梅爾茨已看出川普的盤算，直言「不會對美國抱持幻想」，上任後將盡快推動歐洲自主，問題是歐盟其他國家也看到這點嗎？

總之，德國的大選帶來了歐洲局勢的新契機，準總理梅爾茨是否能如他所言帶動「歐洲自主」，敢於和川普來對抗，仍待觀察。中國顯然早就對川普上台做了各種準備。反觀賴政府，不但毫無動靜，也毫無因應之策，沒有自主的國家思維，隨時可能成為川普的棄子！

（本文取自2月25日聯合報民意論壇，作者為大學教師）