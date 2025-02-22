台超徵稅收 應優先將教育優質化

近年來年年超收數千億稅款(台幣，下同)，投入工程者居多，例如：8800億(約268.3億美元)「前瞻基礎建設計畫」，如能將其1/10用於教育，有很多美好的教育願景將可實現。

「窮不能窮教育、苦不能苦孩小」，許多台灣政治人物以此為座右銘，但又無以為繼來耕耘此塊貧瘠之地；且官員如走馬燈遊走，易使「一朝天子一朝臣」之行政措施陷入瓶頸。欲國強民富必須有素質良好人民，人民素質又繫於教育之良窳，良好教育實踐又繫於經費之充足。

教育是脫貧致富、甚至是培育世界級人物的磐石瑰寶，不少政治領袖貧寒出身，藉由教育與自身努力，高居國家政治殿堂，掌理國政；反之，為非作歹、窮凶惡極者，大都缺乏關愛與教育栽培。此種生而不養，養而不育，育而不理之歪風，形成社會負擔與亂源。如教育能積極扮演另類救火隊之一，人民有福！家邦有幸！

舉例而言，台灣國民義務教育師資是否充實？素質是否依科技趨勢而快速進步與發展？眾所皆知：代理代課教師「游牧」現象，造成「師」難安於「職位」、「學生逐師而異」亂象。若人事經費不足，有司機關應統籌處理，豈可讓教育破了洞再去修補？語云：「土水師怕抓漏、醫生怕治咳」，師資之不足正類似漏水之填補，永遠難痊癒！

又科技新陳代謝、迭代快速，已從硬體轉趨軟體，由地面上升為雲，由雲至端；台灣擅長的CPU（中央處理器）進速至GPU（圖形處理器）、NPU（神經處理單元）、TPU（張量處理器）；AI 產品也迅速應用至各行各業各產品。各級學校中有多少電腦教室有GPU？如何用？有何成效？各級學校有何科目或教材介紹、導衍這些科技趨勢？

尤其最近DeepSeek橫空出世與Grok 3之急起追越，加速了AI語言模型開發與應用。某國已有風聲將在骨幹選才考試中加入新AI模型測驗與習作。回想30多年前，教育高層倡議的「電腦輔助教學與測驗」之推廣應用，都遙遙無期。又曾繁花似錦的亞卓市（Educities），也不是日日春了。這些例子讓人擔心：缺乏彎道超車的創新精神，且人走茶涼。

因此，如何與新科技同步？如何在跨專業領域、跨國地域、跨文化中多元生活與生存？國科會主委也質疑為什麼台灣學者沒有人得到諾貝爾獎 ？請問國科會及教育部 有否足夠經費做一系列的長期重點項目培育工作？抑或每年行禮如儀審查計畫給經費挹注，已是做了奠基與功德工作？因此，最重要的還是教育經費之充沛與應用，教育界必需共同齊發聲與努力。

產業發展、人民生計及國家之盛衰與興亡皆繫於教育之良窳，千萬不能讓時間洪流沖走我們。因為若只是開幾門「課」充充數，108課綱(2019年訂定)10年才一換時，且教師質與量皆難擔大任之際，台灣之生生不息將是曇花一現。形式主義、保守主義，慢半拍及拖泥帶水將難以厚德載物！作為知識分子基層，綁手縛腳之際，不能悶聲無視，冀希大家共同努力，將教育辦好、辦優，代代薪傳才有力！永保厚德載物之底蘊與璀燦。

（本文取自2月23日聯合報民意論壇，作者為台灣師大工業教育系名譽教授）