川普大刀闊斧排沼澤 初見成效

川普 上任後一連串雷厲風行的施政手段，獲得民調支持。民調機構YouGov最新聯合調查顯示，53%受訪民眾對川普總統整體施政感到滿意，47%民眾不滿意：70%受訪民眾認為川普正在兌現競選承諾，30%民眾則說川普所做的跟選舉承諾不一樣。儘管川普政府獲得美國民眾普遍給予正向評價。不過，大多數受訪者同時認為，川普政府對於降低物價還做得不夠。

首先，他宣布進入緊急狀態以應對非法移民 問題，並讓軍隊介入、嚴密管控邊界。還派軍機移送非法移民。在遭到哥倫比亞總統拒絕後，立即祭出嚴厲制裁大棒，讓其就範，並立馬就派出總統專機，將非法移民接回母國。

加拿大、墨西哥的領導人也都聞風而動，迅速嚴控邊境，不讓毒品芬太尼流入美國。

據統計，川普上任18天 ，已經逮捕1.1萬非法移民。雖然離目標相差很大，也算是開了個好頭。CBS民調 59%支持大規模遣返無證客。據我所知，我所居住的華盛頓州溫哥華市和我常去購物的俄勒岡州波特蘭市，雖然都是深藍州，但是，我所接觸的大多數民眾，都支持大規模驅散非法移民。他們都是中產階層，都是納稅人。這幾年物價上漲，連過去最便宜的一元錢一打的雞蛋也飛漲到6元多錢一打，每月入不敷出，叫苦不迭。但對比非法移民有免費電話、免費醫療保健、每月都有現金卡，有的還睡在每晚700美元的豪華酒店裡，心中很不平。

然後，川普雷厲風行推出「美國史上最大的政府改革」，成立以馬斯克 為首的政府效率部（DOGE）終極目標是大幅度縮減聯邦政府規模，讓「政府瘦身、控制數據、用電腦取代人力」削減1兆億元的開支。

馬斯克選賢任能，大膽啟用六個25歲的年輕工程師，每周7天24小時不離崗，累了困了就睡在辦公室，全面審計深不見底的美國聯邦機構。白宮發言人提供了美國國際開發署浪費納稅人錢的帳單：250萬美元用於促進塞爾維亞的DEI愛爾蘭；DEI音樂劇耗資7萬美元；哥倫比亞變性人歌劇演出花費4.7萬美元；秘魯一本跨性別漫畫售價3.2萬美元⋯而這僅僅只是國際開發總署每年500億元預算的冰山一角！

美國政府每年赤字高達2兆美元，國債已經逼近40兆美元，但過去任何削減開支的提議，都會引發華府地區強烈反彈，現在真相大白了，原來是因為一大堆人都領政府錢，並質疑所謂的左派草根運動，實際上都是領錢辦事。

馬斯克在大選時就說過，2024年是美國歷史上最關鍵節點，如果民主黨勝選，美國將徹底陷入深淵。他的星際旅行和火星計畫將毫無意義，他眼下最重要的事情是將美國扳回正軌。因為馬斯克不是用傳統的審計審查手段，而是聘用年輕的頂尖工程師用AI和互聯網技術抓取資訊和對比資料，這是民主黨人最恐懼的，因為在新科技下，他們將毫無祕密可言。

川普總統與馬斯克正在領導的這場美國革命，革的是建制派、腐敗利益集團的命。兩人一起，正拆散同一部正在腐朽的政治結構體。必定要觸動既得利益集團的蛋糕，斷人財路如殺人父母，於是有民眾日前在洛杉磯示威，舉標語「立刻阻止馬斯克」、還有人已上聯邦法院控告馬斯克，如聯邦雇員工會、一些國會人員……還有人不但在社交平台迅速公布了馬斯克DOGE駐美國國際開發署工作組6名年輕工程師的個人資訊，還發布叫囂暗殺馬斯克的視頻，讓人不寒而慄。

2月11日，川普總統和馬斯克在白宮開記者會，展示兩人親密無間、任何勢力挑撥離間都無效。川普總統表達力挺馬斯克調查深層政府腐敗的決心，讚揚馬斯克查出幾百億、數千億美元的浪費和貪腐，並說最後金額可能高達一萬億。川普總統還下令馬斯克雇用45名新的DOGE員工，以管理和審查FBI（聯邦調查局）、CIA（中央情報局）以及國防部五角大樓。

美國沉痾太深，確實需要大破大立改革。20多天來，民眾看到了希望，但也見到忽視制度和規範的離譜行徑和阻力。美國多元勢力分立，上有憲法約束、三權分立制衡，川普的政治體制改革能走多遠，我們只能拭目以待。