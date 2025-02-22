我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普解凍53億元援外經費 包括8.7億元對台軍援

控烏克蘭挑起戰端遭轟 川普改口認俄侵烏：我5月沒要訪俄

為官者財產應透明

馬櫻╱加州
聽新聞
test
0:00 /0:00

最近美國司法界提出一個響亮口號，要清查政府內財富與官職收入不相稱的官員。

來自香港的人對這個口號不會陌生，當年香港總督特派廉政專員公處（簡稱為亷處）是港英時代貪官最驚怕的單位，專門追查貪官非法收受利益的案件，主要根據這條不相稱的法例去起訴。一旦被廉處約去飲咖啡（接受調查），就是麻煩的開始，能否大步邁過，看自己的修行。有貪官事前收到風聲，及早部署出走到無外交引渡的寶島，視影大㗎任職警長的老父就是如此，與華探長等安居台灣享用貪汙過億財富。英籍葛柏總警司憑特許證件進入機場禁區乘航機逃回英國（後來還是被遞解返港受法律制裁）。還有一個華人高級警司以太太任職風月場所有特殊高額收入為由，不惜戴綠帽而逃過一刧。當時香港法制健全，天網恢恢，疏而不漏，貪汙一度在香港絕跡。

中國類似的肅貪單位是黨內紀律委員會，有雙規（規定時間、地點）接受調查條例。但公正性受疑，當貪汙成制度化，雙規便帶有政治隨意性，成黨內鬥爭對付異己分子的工具，自己人查自己人，互相彼此彼此，功效可想而知。

川普政府效率部開始工作，清查聯邦各政府部門開支時，竟發現許多政府巨大金額去向不明，如美國開發署、五角大廈、緊急救難部等政府機構，都有把關不嚴之嫌，導致聯邦政府開支借貸大增，確實需要徹查。美國銀行監管嚴密，又有雲端大數據，要追查不明去向的資金不會太難，估計美國未來貪官被追究的財富與官職收入不相稱的案件會大增，美國政府機關中隱藏的碩鼠必會曝光而被收拾。

財富與官職不相稱是個好條例，馬部長加油，美國人民支持你。

香港 雲端 五角大廈

上一則

「今日烏克蘭，明日台灣」憂慮再起

下一則

川普霸王硬上 烏克蘭城下之盟

延伸閱讀

美軍官員警告北韓若射飛彈攻擊 靠「核三位一體」作出壓倒性回應

美軍官員警告北韓若射飛彈攻擊 靠「核三位一體」作出壓倒性回應
港媒預告：美駐華使館大裁員 人心惶惶

港媒預告：美駐華使館大裁員 人心惶惶
讓川普當三任 讓他上總統山 議員再提：川普生日為假日

讓川普當三任 讓他上總統山 議員再提：川普生日為假日
川普：若馬斯克赴印度設廠避稅 對美國而言不公平

川普：若馬斯克赴印度設廠避稅 對美國而言不公平

熱門新聞

「一洲焦點」談川普的俄烏政策、政府效率部。(路透、新華社、世界新聞網)

一洲焦點／川普外交政策背離、DOGE省錢還給納稅人？

2025-02-19 14:18

川普新政震撼美國 喜憂參半

2025-02-19 01:00

馬斯克野心勃勃 想用千億買AI霸權

2025-02-17 01:00

被美國孤立 歐洲危機當頭

2025-02-20 01:00

川普的烏戰策略 北京的擔憂和機會

2025-02-18 01:00

川普新政敲響第四權喪鐘

2025-02-14 01:00

超人氣

更多 >
好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...
冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種
買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用
WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付

WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付
旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財

旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財