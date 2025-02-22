最近美國司法界提出一個響亮口號，要清查政府內財富與官職收入不相稱的官員。

來自香港 的人對這個口號不會陌生，當年香港總督特派廉政專員公處（簡稱為亷處）是港英時代貪官最驚怕的單位，專門追查貪官非法收受利益的案件，主要根據這條不相稱的法例去起訴。一旦被廉處約去飲咖啡（接受調查），就是麻煩的開始，能否大步邁過，看自己的修行。有貪官事前收到風聲，及早部署出走到無外交引渡的寶島，視影大㗎任職警長的老父就是如此，與華探長等安居台灣享用貪汙過億財富。英籍葛柏總警司憑特許證件進入機場禁區乘航機逃回英國（後來還是被遞解返港受法律制裁）。還有一個華人高級警司以太太任職風月場所有特殊高額收入為由，不惜戴綠帽而逃過一刧。當時香港法制健全，天網恢恢，疏而不漏，貪汙一度在香港絕跡。

中國類似的肅貪單位是黨內紀律委員會，有雙規（規定時間、地點）接受調查條例。但公正性受疑，當貪汙成制度化，雙規便帶有政治隨意性，成黨內鬥爭對付異己分子的工具，自己人查自己人，互相彼此彼此，功效可想而知。

川普政府效率部開始工作，清查聯邦各政府部門開支時，竟發現許多政府巨大金額去向不明，如美國開發署、五角大廈 、緊急救難部等政府機構，都有把關不嚴之嫌，導致聯邦政府開支借貸大增，確實需要徹查。美國銀行監管嚴密，又有雲端 大數據，要追查不明去向的資金不會太難，估計美國未來貪官被追究的財富與官職收入不相稱的案件會大增，美國政府機關中隱藏的碩鼠必會曝光而被收拾。

財富與官職不相稱是個好條例，馬部長加油，美國人民支持你。