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罷免加州州長紐森 應三思而行

呂立祺╱洛杉磯
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最近台灣政壇流行「朝野大罷免」， 加州也不遑多讓； 罷免是對政治人物能力的否定。由於1月6日的持續野火燒出政府常年對於野火的防範， 疏於管理； 處在一種「野火燒不盡， 習慣成自然」的心態， 是故多年來的幾任州長多無前瞻性的防火心態， 平日更無督導滅山火的演練。在2月6日洛杉磯時報頭版主題是政府「沒有在歷次火災中學習」；副標題是「 建管部門持續允許在山區及峽谷建房」， 幾乎可以說是「為火燒而蓋的房子」 （build to burn）。

為此次歷史性野火的災難，若干公民團體已經在1月23日對州長紐森正式啟動罷免程序，認為紐森沒有履行州長職責，為了個人政治前途，忙於對付川普，過度討好無證移民，犯罪率飆升，流浪漢問題等，紐森在施政上犯了嚴重偏差；這是紐森第八次被發動罷免，卻只有在2021年的罷免進入正式投票，但沒有成功。

根據報導分析，1月23日提出的罷免，要在160天內（7月2日前）完成131萬人的有效簽名連署。如果能依照2021年的罷免模式在100天 （4月29日前）內連署完成；並且罷免活動要籌資至少1500萬元，才有可能在10月或11月舉行罷免投票。這段時間也是有意參選州長的登記競選時期； 但問題是哪位能人會出來參選那剩餘任期一年左右的州長？賀錦麗前副總統可能是選項之一，她在州檢察長任內的表現，並不高明，我們也是知道的。這麼短的時間，新州長能夠做出我們所期望的貢獻嗎？從時程方面看，這次罷免行動並不現實。

橙縣紀事報 （Register）的專欄作家Tom Elias在分析可能情況後，認為紐森有可能利用這次的罷免活動，提早為2028年的總統大選暖身；當然，如果罷免成功，可能斷了紐森在2028年角逐總統大位的機會。但是如果沒有罷免成功， 紐森利用這次的罷免，愈挫愈勇，進而成為打不敗的小強，成為民主黨的共主，這些是不是也在公民罷免團體的算計之內？大立大破之間如何掌握？

如果這是勞民傷財，且勞而未必有功的罷免活動，是不是主事者要能謀善斷，三思而行？我們不想流於為罷免而罷免？畢竟我們罷免不稱職的州長， 是希望選出能為我們加州興利除弊的新人選，但是這一大陣仗的折騰，能合所願嗎？與其如此，不如強化我們各選區的州議員，給他們壓力來監督紐森州長的行政部門，亡羊補牢。主事者宜深謀三思。

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