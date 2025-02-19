DeepSeek帶動古文復興

DeepSeek 造成的諸多震動中，台灣媒體尚未充分討論的一項是：它具備充足的中國文史知識，還能寫出合格且具文采的文言文、舊體詩詞，甚至戲曲唱詞。若以國家「軟實力」發展為考量，DeepSeek實已極大程度補強了當代中國文化的短板，即：古文素養的繼承，及在此基礎上，將之與所有人類文明的積累交互參證、冶於一爐，進而開創新猷的能力。

我們憂心古文傳承斷絕或徹底邊緣化，憂心幾十年了，各種呼籲也沒少過，卻很少人討論真正有效的辦法，就是我們自己多寫，而且多寫當代的題目；寫得精彩了，自有人幫你傳播、向你學習。為何不這樣做呢？無非就是太難了，沒十年入不了門，而我們比較的對象是古人的一流作品。近二十年網上各種良莠不齊的「古風」歌曲創作，證明了古典文學魅力一直都在，一直都能吸引人憑著純粹愛好去練習，只是大多數人在缺乏指導的情況下都沒能練到家，現實中用場也不多，久之也就放棄了。

然而，DeepSeek一下就近乎無限量地提供了具備十年功力的「助手」兼家教，且是每種文體、每門已知學科都有十年功，你可請它為你講解經典、批改習作，也可以請它寫數理化的詩賦，或兼採幾種學科視角寫策論。它未必能一次就寫到很完美，但你如果也有幾年功力，你可以教它改，乃至人機合作，磨出水準以上的成品。如我與它在半個月內就寫出了12萬字「道德經」新解。可以預期，將來能夠妥善運用此一神器的創作將會大增，受眾的鑑賞標準也會提高；「古文觀止」的水準不再是今人無法企及的，AI 已經接近它，我們練習得法，也可以追上甚至超越古人。

比起古文復興，DeepSeek還達到了一個我們不敢奢望有人能真正達到的境界，就是：真正不帶門戶之見平等看待各種文化與學說。

過去百年來，國學或被西學鄙視，或被政治力邊緣化，縱有不少人想努力證明傳統思想仍有意義與價值，也易被認為這只是想自抬身價的文化民族主義執念。我們學習和寫作時，也常要面對兩難：將國學置入現代學院框架，怕喪失傳統主體性；堅持自己的玩法，又恐抱殘守缺之譏。

理想當然是古今中外都看都學，也不必特別抬高國學權重，久之，精華自會通過淘洗而浮現，且得到新發展。我們和師輩、祖輩其實也大都有這樣的期許，現在AI就做到了。雖然目前還有審核機制和「刻意順著提問者的話來說」的問題，但當你教他把孔子、佛陀、馬克思和小叮噹、蝙蝠俠等角色拉出來開座談會時，可預期它能不帶情感偏向地綜合其所知，模擬各色人等在掌握充足現代知識下的解題思路。對苦於人類偏見的大眾來說，這足以勾起好奇心；對創作者和研究者來說，也足以作為參考基礎，在AI時代建立一套將萬家思想融會貫通的新學，乃至於他人的成果交流，為全人類文明譜出新章。

經過文科專家和大量中文語料訓練的DeepSeek，給每個人在文化上超越成見、繼往開來的能力。以往縱使學習多年，也未必能建立這樣的自信，因為知道政治干擾幾乎無處不在，我們自己的政見也會造成干擾，但若刻意排斥政治，也就減損作為當代人的當代性。當中的「中道」何在，以往也需多年摸索，但今後在AI輔助下，有心人可迅速掌握。

未來的世界，在實業上，會用AI的人將淘汰掉不會用的；在藝文上，善用AI的人，也將能大幅提升學 習效率與思辨品質。台灣人宜盡速捐棄糾結，大方跟進，亦不須再呼籲等待某某機構來部署，用就是了。

（本文取自2月20日聯合報民意論壇，作者為獨立出版工作者）