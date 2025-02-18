台逃兵役罰款了事 不符公平性

台灣藝人王大陸涉嫌以假病歷逃避兵役遭拘提，訊後以15萬元台幣(約4500美元)交保。

在妨害兵役部分，雖然「妨害兵役治罪條例」載明逃避兵役意圖避免徵兵處理的「7項行為」可處5年以下有期徒刑，但以近年案例來看，只要有本事逃過36歲再回國自首，法院多判決有期徒刑6個月以下，緩刑2至3年，且可易科罰金，而罰金多為20萬元以下。

例如潘姓男子以觀光 名義出國，除役年齡過後才返台投案，後判6個月有期徒刑（可易科罰金）、緩刑兩年，期間交付保護管束，並向公庫支付30萬元台幣(約9100美元)，以及提供240個小時義務勞務；張姓男子出國後在美國取得公民，並到中國大陸工作，37歲返國自首，最後判決罰鍰6萬元台幣(約1800美元)，並撰寫悔過書一篇。

以上案例說明想要逃避兵役者，只要想辦法先出國，等過了除役年齡再回國自首，並繳交30萬台幣罰金，就可「合法」地免當兵。筆者建議，「妨害兵役治罪條例」應提高逃避兵役者的罰金，並規定其應返回部隊補足兵役的年齡上限，才符合「中華民國 男子依法皆有服兵役之義務」之公平性。

（本文取自2月19日聯合報民意論壇，作者為大學生輔人員）