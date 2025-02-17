美中AI爭霸…台何去何從「中國國家隊」抓浪潮 是紅利還是毒藥

DeepSeek 自中國農曆年突襲西方以來，這股氣勢銳不可擋。這幾天，「中國國家隊」抓住這股浪潮，習近平邀請大陸頂尖科技企業創辦人及高層代表，約見DeepSeek與阿里巴巴等巨擘領導者，討論中國AI 科技創新發展戰略。

不管是用黑天鵝或原子彈等效應，來描述這次DeepSeek對西方突襲，都可以看出，這個生成式AI真有兩下子；討厭中共思想控制文本的人，勢必對此程式有所批判或訕笑，但「中國式」的AI起飛，絕對不能等閒視之。

以下從AI強權的獨佔性、開源軟體創造的價值，以及人腦工程師與電腦晶片 的結合協作等3個方面，來分析DeepSeek對AI思維的新啟示，並探討其對AI技術未來發展的可能前景。

當前，AI技術的發展主要由少數美國科技巨頭主導，形成了技術壟斷的局面。這幾天馬斯克還開天價想收購Chat GPT被拒絕，可見而知AI的戰略地位。然而，美國這種獨占性可能導致技術壁壘、數據壟斷以及創新受限，進而影響全球AI生態的健康發展。中國急起直追，DeepSeek冒出頭來，還有模有樣。

其次，DeepSeek積極推動開源AI技術的研發與應用，其開源項目為往後開發者提供現成的工具和框架，打破了既存AI強權的獨佔性，促進商業普及。而其倡導的「共享技術」理念，鼓勵全球範圍內的技術交流與合作，使更多國家和企業能夠參與到AI技術的研發與應用。這種「紅利或毒藥」模式，還待觀察，但至少促進了技術的多元化發展，也為全球AI生態的平衡與可持續發展提供了新的思路，更為中國大陸有了AI的發話權。

AI技術的發展離不開人腦的智慧與創造力。這次讓人矚目，是中國本土學霸的集體努力成果，人腦工程師透過演算法設計或優化模型途徑，尤以此系統使用被美國控制下「降規」的輝達晶片，竟能賦予AI系統極高的智慧成績，這也是DeepSeek的創新亮點。

DeepSeek以CP值高的中國式AI出現，未來AI生成技術的發展能否更有公平性與包容性？是技術壟斷後又會被制裁的再度出現？抑或是「另一個抖音App」的命運，為這家公司帶來負面影響？不得而知。

DeepSeek能打破AI強權的獨佔性，為未來AI技術發展提供更廣闊的思路嗎？台灣當前「逢中必反」與地緣政治下的科技政策，除了強調我們的自由體制與晶圓代工優勢外，如何因應美中AI雙霸的發展，發展自我的AI國家隊？值得深思。

DeepSeek至少啟蒙AI技術應更加注重開放性、去昂貴化與協同創新。當人類已經在自由或專權，極端與激化對立的實體世界紛擾中生活時，虛擬世界的AI，如何確保技術的健康發展，如同赫胥黎「美麗新世界」的名言：文明不會感到自殺衝動，也不會渴望自我毀滅。AI是推動人類文明進步的重要力量，不可不慎啊！

（本文取自2月18日聯合報民意論壇，作者為開南大學資訊傳播學系助理教授）