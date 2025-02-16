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美拆台矽盾 豈能無安全承諾…從國安高度 打贏晶片戰

左正東（台北市）
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上周彭博報導，川普政府有意促成台積電和英特爾合資，引發市場劇烈反應。股市的劇烈反應不只因台積電的技術優勢可能被侵奪，更因台積電和半導體製造被認為是保護台灣的矽盾，台積電離開台灣形同在這個矽盾上炸出巨大窟窿。

川普為何要針對台積電？有人認為是中國因素，但更可能是要挽救美國晶片製造業。去年以來，英特爾的巨幅虧損震撼美國，正如美國不願意讓新日鐵收購美國鋼鐵，美國政府也無法接受在美國創造的半導體業，最後卻是美國企業被逐出市場。如今傳出的合資計畫，未來會不會發展為「購買美國貨」、「設備出口禁令」、「強迫賣斷」等劇本，讓台積電和英特爾的合資企業最後成為美國企業，令人憂慮。若真如此，形同強制合資和強制技術轉讓，這正是2020年美中貿易協議川普政府要制止的不公平貿易行為。如此仿效自己所批評的對象，恐將重挫美國在世界的領導威望。

對此，賴總統希望用「民主供應鏈」應對美國施壓，不少人認為民主供應鏈是拜登時代的構想，這恐怕有所誤解。其實，民主供應鏈來自川普第一任，當時美國和澳洲智庫圈為因應中國大陸經濟脅迫而有此構想。根據陸克文所撰《可避免的戰爭》一書，新冠疫情爆發後，重要產業供應鏈中斷，由龐培歐領導的國務院推動供應鏈重組，以國標準尋找製造商，當時台美也同意合作，將部分供應鏈移往台灣，而作為交換，台積電會在美國設廠。

若此書所言為真，當時台美雙方曾有關於「民主供應鏈」的具體計畫，現在賴總統重提此事，很可能是婉轉的要美方履行承諾。但是，如今龐培歐已不在川普團隊，以川普的個性，重彈舊日諾言是否有用，不無疑問。此外，當初民主供應鏈是要協助盟友抵抗北京，如今川普的各項舉措則是不分親疏一律要討回美國失去的競爭優勢，訴求民主供應鏈恐怕無濟於事。何況當初雙方承諾要交換的產業，恐怕也不能像台積電一樣為台灣帶來安全保障。

既然晶片製造事關台灣安全，政府自應從國安高度因應。首先，代表政府持股的國發會主委，應要求台積電全球布局保持台灣領先的生產技術和市場優勢，這是台積電特殊的安全責任。台積電向政府提出赴美投資申請案時，若無法確保先進製程和多數股權留在台灣，經濟部應基於保護關鍵技術駁回。

更進一步說，如果川普政府一定要將台積電變為「美積電」，政府應要求美國提高對台安全承諾，彌補台灣失去的安全屏障，避免現有的戰爭嚇阻機制失衡。具體做法可考慮由美國總統發表正式聲明，承諾當台灣被攻擊時出兵保台；或修改台灣關係法，將出兵保台的承諾寫入法律。

1993年，芝加哥大學教授米爾斯海默曾倡議烏克蘭保留核武，以避免俄羅斯侵略烏克蘭。看看今天的烏克蘭，證明當年米爾斯海默的先見之明。

過去30年，台積電和半導體產業為台灣帶來比核武更正面的安全屏障。當前兩岸關係空前緊張，如果美國不能提高對台防衛承諾，又不希望烏克蘭的悲劇重演，讓台積電留在台灣還是最簡單的做法。

（本文取自2月17日聯合報民意論壇，作者為台大政治系教授）

台積電 供應鏈 川普

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