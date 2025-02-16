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川普、馬斯克誰是老大？破解肢體語言「這2點」看出地位

刪「不支持台獨」 美當籌碼

黃奎博
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美東時間2月13日，美國國務院更新了對台關係網頁的文字。不少人聚焦在原本拜登政府「不支持台獨」的文字被刪，甚至推論川普政府正在改變對台政策。這看來言過其實，而且國務院後來稱對台政策不變。

進一步討論前，可略為探觸美國近30年來的兩岸立場。美國常說兩岸分歧應和平解決，與台灣是非官方（unofficial）關係，台灣並非獨立主權國家，不支持台灣獨立，對台灣主權不採任何立場。美國也稱遵循自己的「一個中國政策」，此政策是基於台灣關係法、美陸3公報、6項保證，會持續提供台灣或台灣人民防禦性武器以強化自衛力量，且會持續支持台灣有意義的國際參與，包括不以主權國家為會員資格的國際組織。

再者，反共的美國國務卿魯比歐日前接受專訪，提及向中共外長王毅表示，美國認為要負責任地管理彼此有歧見的部分，以免升高為災難性事件。中共誓不放棄以非和平方式統一台灣，所以台獨正是會引起美陸災難性衝突的主要導火線，美國歷屆政府中，主要官員幾乎都避免做出有利於台獨的言論。

所以若魯比歐主導的國務院在官網刪除「不支持台獨」，被視為更支持台灣或給台獨開綠燈，顯與目前可知的狀況脫節。就算川普政府從此不提「不支持台獨」，仍非常難以相信其將對台灣主權採明確的「友台」立場（無論屬於中華民國與否），遑論將承認台灣是獨立主權國家。

或因知道刪除「不支持台獨」將引起中共當局不小反彈，美國務院技巧地在官網加上「期望台海歧異以和平（避免強制行動）並經由兩岸人民可接受的方式解決」。這句話前半部的意思很清楚，就是美國希望「中共不武」，維護台海和平穩定「符合美國的政治、安全及經濟利益」（台灣關係法條文）；後半部的意思是，台灣是統是獨將交由兩岸人民決定，美國不選邊站，而目前「台灣不獨不統」符合美國看法和利益，因為中國大陸的民意是壓倒性地反台獨，台灣的民意則以維持現狀為最主流。

新加入那句話也大致符合1972年美國與中共當局簽署的上海公報中，「美國方面聲明：美國認識到，在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分。美國政府對這一立場不提出異議。它重申它對由中國人自己和平解決台灣問題的關心。」

美國務院雖拿掉「不支持台獨」，但加上前述那句話，對北京勉強可以交代，如有衍生的外交問題，就留待未來的雙邊對話再予處理。

至於美國務院網頁為何會刪除「不支持台獨」，很可能跟魯比歐個人反共的意識型態，及對台相對友善的態度有關，與川普個人則未必有關。

另一個可能是，此次刪除被當做川普政府對中共當局政經談判的籌碼，因為在川普政府的關稅戰，中共當局是極少數尚未前去拜碼頭或示弱的一方，甚至還祭出對應的關稅反制。未來當川普政府確認提「不支持台獨」可換得利益，其官員會否重提？對美國而言，這樣換得裡子，對中共當局而言，則換得面子，雙方可謂雙贏。

台灣真的有辦法像賴清德所言，在這局當棋手嗎？或只能繼續任人擺布？

（本文取自2月17日聯合報民意論壇，作者為政大外交系教授）

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