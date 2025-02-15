川普二甩巴黎協定 難逃氣候之火

美國總統川普 二任首日，簽署命令，再次退出巴黎協定。迥異於8年前的同樣作為，全球減排行動不為所動，震撼不再劇烈，因為淨零的列車已經啟動，美國聯邦政府跳車，但各州不一定埋單，其他有作為的國家更會抓住這個機遇，迅猛發展。

嚴格講，巴黎協定並沒有釐訂達成世紀末增溫不超過1.5度的時間表，2050年達成淨零目標是一個科學上的概念，並不是條約義務。有人可以更快，有人牛步以對、有人甚至不在乎，都有各自不同的短、中、長期效應。川普看短不看長，但極端氣候擺在眼前，氣候不正義也觸目可見，如何做出適當的選擇，惠及所有世代，是新型政治與文明的指標。

川普的美國優先，本不會與此牴觸，但他選擇利用其得天獨厚的化石燃料資源，雖可為石油 國家添加續用的柴火，終究要面對氣候之火的試煉。氣候投資將在美國之外持續進行，美國未蒙其利也是令人遺憾的結果。

氣候政策要兼顧不同世代的利益

因為化石燃料「文明」而更早、更快發達的國家，在道義層面上應承擔更多、更高的責任，儘管國際政治從來不是道義掛帥。與此同時，還在發展、或者發展仍需仰賴化石燃料的國家，其碳排峰值將會更晚，這種動態平衡的氣候科學與氣候正義的糾葛，正是巴黎協定的宿命。

稍有憂患意識的人，不得不為勢必面對地球增溫的未來世代擔憂，但是，當前的人類制度，卻難以找到解決的方法—不管是科技、工程、倫理、政治等。

不同世代的不同氣候利益處於衝突的狀態。現今仍難擺脫化石燃料利益的一代、直面極端氣候衝擊的一代、後氣候時代的一代，各有不同的問題要面對與處理。

在世代的天平上，台灣站在什麼位置？

目前各國都沒有對上述三個不同世代各自所需政策做出假設情境，更缺少相互連接考量，使得公正轉型所稱不讓任何人掉隊的說詞，淪為空洞與虛無的承諾。台灣也是。

能源轉型做得比較徹底的國家，面對增溫的一代將可享受再生能源、降低空汙、健康有保障的利益，這樣的目標與所獲利益，正是當代共同追求的「氣候公共利益」所在，也正是永續發展的核心意旨。應該注意的是，注定面對極端氣候的一代，雖然在此世代可以不再有大量減排的壓力，但還是要致力於清除或減低前一代遺留的溫室氣體。由此可知，蓄積自然資源，發揮固碳效益的自然碳匯的意義與價值在此一世代更為重要。

先科學、後政策、再法律 台灣亦然？

總統府氣候變遷對策委員會日前提出國家減碳 新目標的草案，分別是相較於2005年，台灣2032年減量32％加減2，以及2035年減量38％加減2。賴總統說：我們要以2032年的目標在台灣積極行動，並且致力以2035年的目標接軌國際的減碳進程，為全球氣候治理貢獻心力。

賴總統話說得漂亮，但我們建請賴總統要先負責任的將這個目標背後的「科學方法」公諸於眾。再生能源若要達成20％，需要多少土地資源？先科學、後政策，再法律，形成穩定可預期的良善氣候政策，否則難保賴總統跟蔡前總統一樣，任期結束（最長7年多、最短3年多），「就不關我的事了」。

唯有如此，才能讓宣示不會成為不負責任的藉口，就不能不認真面對台灣有限的選項，最快速度減少煤電，不能僅靠氣電，還要務實的使用核電，再生能源才能穩健合理發展。否則，夸夸其談的後果，大概連川普都會嗤之以鼻，也對不起巴黎協定，更剝奪下個世代生存權益，應面對法律與歷史的究責。

認真看待淨零的政府，除了設定目標外，更要檢視實踐的步驟以及成本效益、不同世代福祉的調和，只會畫餅無法充飢，各部會非常容易就依樣畫葫蘆，到頭來所有的世代皆輸，恐非全台所樂見，更不用說「不務實之極了」！

（本文取自2月16日聯合報民意論壇，作者為超國界法律教授、律師，以及環境品質文教基金會董事長、律師）