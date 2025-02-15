我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州104歲人瑞圓了生日夢：體驗坐牢、採指紋拍照

「哪吒2」北美預售票破20年紀錄 義烏舊貨銷售火爆

勿將中華民國送入美虎口…賴將編列逾GDP3％國防特別預算

趙興鵬（台北市）
聽新聞
test
0:00 /0:00

日昨賴清德總統主持對美國總統川普「對等關稅」所舉行的國安會議，結束後，賴總統表示將編列高達GDP3％的國防特別預算

賴清德如此忙不迭地提高國防預算，是真有如此需要？抑或是為了配合川普賣軍火及「對等關稅」，可能因此掏空台灣經濟，好不容易賺來的一點美元外匯，又要吐還美國？

難道賴清德不知道川普的讓美國再度偉大，是建立在讓其他國家不再偉大之上？這不是等同中華民國國家總統賴清德，親自將中華民國送入美國這頭老虎口中，仍覺得非常得意？還是因為有難言苦衷？

增加國防預算，在野黨很難反對，因為一反對，紅帽子伺候打成是中共同路人，說也說不清，尤其是綠掌控媒體優勢，民進黨檯面人物又善於詭辯，國民黨則嘴拙，很難跟全民說清，或只有贊成，聊備一格。

更何況民進黨嘴巴強調的是保國衛民，實際上，賴情德的難言苦衷是因為了台獨，不得不在美國與中國大陸站隊上，往美一邊倒，寄望美國保護台獨。

民進黨希望往編列高達GDP3％以上國防特別預算邁進，其實是偽國防，是標準的上繳台獨保護費。美國收了保護費，會保護台灣嗎？還在未定之天。

立委為人民錢袋子把關，何錯之有？民進黨既不想在野黨立委刪減國家預算，要藍白相挺，也應該把國軍治理得井井有條，但國軍不論在戰力、管理、人員招募上，都遇到瓶頸，最不可思議的是近日有8名現、退役軍人遭中共吸收，當中更有人談妥以1500萬美元為代價，開「CH-47 」軍用直升機準備叛逃到大陸，皆被判重刑定讞。如此訓練出來的國軍，民進黨就算投入再多國防預算，恐也難於與對岸一搏，老百姓的辛苦錢全部打水漂。

民進黨在對美關係上，屈從於川普、任美國需索，最後會不會如烏克蘭一般，被美國逼上權力恐已斜傾的談判桌？這個機率還不小。賴清德應該有此覺醒，盡快修正對美一邊倒政策，回到美中之間的走中間路線，這才是救台灣，不致在兩頭大象相互衝撞之餘被踩死。

（本文取自2月16日聯合報民意論壇，作者為中華戰略學會研究員）

預算 民進黨 賴清德

上一則

蛇年談蛇 看中國神話與文學

下一則

川普二甩巴黎協定 難逃氣候之火

延伸閱讀

賴清德：半導體產業鏈台灣只賺辛苦錢 不擁半導體自重

賴清德：半導體產業鏈台灣只賺辛苦錢 不擁半導體自重
因應川普新政 賴清德：台灣國防預算增至GDP 3%

因應川普新政 賴清德：台灣國防預算增至GDP 3%
新聞眼／「民主供應鏈」擋不了「美積電」風暴

新聞眼／「民主供應鏈」擋不了「美積電」風暴
稅收超徵 賴清德倡社會投資 在野拚還錢於民法制化

稅收超徵 賴清德倡社會投資 在野拚還錢於民法制化

熱門新聞

自兒童到大學生等數十位各級賽事的女選手，見證川普簽字。(歐新社)

川普已萬箭齊發 民主黨仍無方向

2025-02-08 16:26
「一洲焦點」談川普普亭通話、DOGE爭議、白宮整頓媒體。(世界新聞網)

一洲焦點／川普普亭通話、DOGE揭發浪費、白宮整頓媒體

2025-02-12 14:05

拔掉眼中釘CFPB 川普得償夙願

2025-02-09 01:00

川普新政敲響第四權喪鐘

2025-02-14 01:00

川普新政改革 被比擬成美式文革

2025-02-11 01:00

馬斯克改造政府 可能雷聲大雨點小

2025-02-10 01:00

超人氣

更多 >
不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」

不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」
川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同

川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同
普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話
中國男星王鶴棣亮相NBA全明星 粉絲專程從洛杉磯追來

中國男星王鶴棣亮相NBA全明星 粉絲專程從洛杉磯追來
聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站

聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站