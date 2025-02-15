勿將中華民國送入美虎口…賴將編列逾GDP3％國防特別預算

日昨賴清德 總統主持對美國總統川普「對等關稅」所舉行的國安會議，結束後，賴總統表示將編列高達GDP3％的國防特別預算 。

賴清德如此忙不迭地提高國防預算，是真有如此需要？抑或是為了配合川普賣軍火及「對等關稅」，可能因此掏空台灣經濟，好不容易賺來的一點美元外匯，又要吐還美國？

難道賴清德不知道川普的讓美國再度偉大，是建立在讓其他國家不再偉大之上？這不是等同中華民國國家總統賴清德，親自將中華民國送入美國這頭老虎口中，仍覺得非常得意？還是因為有難言苦衷？

增加國防預算，在野黨很難反對，因為一反對，紅帽子伺候打成是中共同路人，說也說不清，尤其是綠掌控媒體優勢，民進黨 檯面人物又善於詭辯，國民黨則嘴拙，很難跟全民說清，或只有贊成，聊備一格。

更何況民進黨嘴巴強調的是保國衛民，實際上，賴情德的難言苦衷是因為了台獨，不得不在美國與中國大陸站隊上，往美一邊倒，寄望美國保護台獨。

民進黨希望往編列高達GDP3％以上國防特別預算邁進，其實是偽國防，是標準的上繳台獨保護費。美國收了保護費，會保護台灣嗎？還在未定之天。

立委為人民錢袋子把關，何錯之有？民進黨既不想在野黨立委刪減國家預算，要藍白相挺，也應該把國軍治理得井井有條，但國軍不論在戰力、管理、人員招募上，都遇到瓶頸，最不可思議的是近日有8名現、退役軍人遭中共吸收，當中更有人談妥以1500萬美元為代價，開「CH-47 」軍用直升機準備叛逃到大陸，皆被判重刑定讞。如此訓練出來的國軍，民進黨就算投入再多國防預算，恐也難於與對岸一搏，老百姓的辛苦錢全部打水漂。

民進黨在對美關係上，屈從於川普、任美國需索，最後會不會如烏克蘭一般，被美國逼上權力恐已斜傾的談判桌？這個機率還不小。賴清德應該有此覺醒，盡快修正對美一邊倒政策，回到美中之間的走中間路線，這才是救台灣，不致在兩頭大象相互衝撞之餘被踩死。

（本文取自2月16日聯合報民意論壇，作者為中華戰略學會研究員）