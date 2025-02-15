洛杉磯終於下雨了，雖然不算大，但對消防員撲滅山火總算有點幫助。看到雨後晴朗明亮的洛杉磯天空。

災民失去家園，重建工作艱巨，政府部門要以災民利益為中心，展開一系列重建的規畫。

相信川普 政府正與加州 緊鑼密鼓地商議重建洛杉磯災區。川普有意改變聯邦政府救災功能，採用直接撥款給各州，由州政府安排救災，減少行政官僚的延誤。

川普與州長不咬弦是洛杉磯的隱憂，希望自然災害當前，彼此能放下政治歧見，以民祉為重，聯邦與州通力合作，訂下一個當前及長期的援救洛杉磯計畫。

政府救災重建方案公佈前銀行暫時不宜作出添亂的做法，個別銀行曾對災區沒被波及房屋提出估值泛值的決定，不受大家歡迎的。

這四年內洛杉磯有世界杯及夏季奧運兩大主辦任務。 以美國和加州的財力應該不會受到任何影響，硬件充足，場地住宿均無問題，廣告巨大收益，又得全國支持，屆時世杯及奧運自能順利舉行。

洛杉磯國際機場 （LAX）交通死結一時難以開解，東邊的安大略國際機場（ONT）運行多年，運送潛力有待發揮，正好輔助LAX之不足。華航班機早已在安大略機場開辦美台航班，反應不俗。

筆者做晨運附近馬路，每逢周日均見幾輛Metro訓練司機的大巴來回穿梭行駛，大概也是為增添司機和擴大車隊改善公眾交通作準備。

州長和市長在此次抗火行為中確實有詬病之處，防範不力，反應遲慢。女市長面臨焚風到來前還抽身去非州為他國總統就職祝賀，回來時在機場對傳媒採訪一言不發，態度冷漠。記者會上洛市警察消防頭頭全是女性，這些陽剛部門首長「竟無一個是男兒」。警察消防部門應該獲得更多資源及合理人力配置。

州長在記者前表示五次致電拜登總統求助均無法接通，這又是一次笨拙的表演。自然界天敵面前理應團結一心，不問前隙，放下面子，以百姓為重。

期待政府能脫胎換骨，面對艱難局面挺身而出，火燒旺地，也能讓洛杉磯浴火重生。