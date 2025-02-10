賴兩面手法 人民不埋單…一面院際協調 一面大罷免

賴清德總統昨邀請五院院長會商國政，立法院長韓國瑜向賴清德表達希望他以民進黨 主席身分，呼籲停止惡性大罷免 ；賴總統則引述佛經「菩薩畏因，眾生畏果」回應，指大家齊聚就是為了解決那個「因」，避免大家不希望的「果」。

民間期望新春伊始萬象更新，今年至今顯然失望。民進黨大罷免野火四處蔓延，在野黨不甘示弱，亦尋找綠營弱點突破，朝野互相指責。罷免結果若互有得失，接著又要改選，天天動員吶喊選舉，台灣政壇一直動盪永無寧日，台灣人民煩透了。

誰是始作俑者？論者先多將矛頭對準民進黨立院總召柯建銘 ，指責其因民進黨立院少數無法推動法案，而孤注一擲，情勢一直演變，目前遍地開花，柯建銘過去縱橫立法院多年，長期推動民進黨執政當局國政方針，指揮立法院投票部隊貫徹民進黨意志，個人很少有任何前進看法，如今竟然脫胎換骨，鼓動大罷免引領風潮，可能嗎？

日本導演黑澤明執導電影影武者，戰國時期武將武田信玄因戰事危險，選擇一面貌酷似替身穿著武田信玄盔甲面具扮演影武者，以逃避攻擊，僅少數重臣，其他人都不知情而對影武者敬畏不已，後武田信玄戰死，屬下為維護軍心，續由影武者扮演，日久入戲，竟然發號施令出兵。今日本藝人為避免外界跟蹤騷擾，常利用其他人聲東撃西，這些人也被稱為影武者，躲避外界攻擊的偽裝。

柯建銘雖然沒有穿戴賴總統的面具，但民進黨上下都知道柯建銘推動大罷免，其實是賴總統少數執政悍不接受多數監督，所展現的堅強意志早有例可循。當年賴總統還是台南市長時，即以議長李全教賄選司法未釐清前長期拒入議會，不進議會接受質詢；如今朝小野大，賴總統手段更圓滑，不直接對抗在野黨，改以冠冕堂皇語言換取民間支持，改由柯建銘扮演賴總統的影武者。

柯建銘民進黨立院總召，大罷免論述蒼白不能打動人心，無以號召同志響應，手中資源匱乏如何發動側翼？沒有民進黨全力支持，大罷免怎麼可能野火四處？柯建銘扮演民進黨主席賴總統影武者，承擔外界的攻擊，賴總統的意志得以實現，卻不遭外界批評，謗不上身，依然維持超然高度。

這一黑一白不只是大罷免，陸客開放觀光亦然。賴總統一年多來嘴巴講歡迎，掛著笑容扮白臉，觀光業者以為開放在即，高興了許多次，依然一無進展；因為兩岸冰凍幾無業務的陸委會，及只敢承辦大陸台商春節聯歡會功能不彰的海基會，板起臉孔扮黑臉，一直找理由不開放。兩岸前進後退目不暇給，實際一直原地打轉。

陸委會最新說法是要小兩會溝通，外界以為兩會作梗，其實是民進黨根本無所謂是否開放，簡單事情找複雜理由。兩會就是賴總統兩岸觀光開放政策的影武者，一直原地打轉就是賴總統的意志。

賴總統表面邀請五院院長會商國政，一面扮演憂心國政的誠懇主人，一面繼續大罷免，這種兩面手法，人民看穿伎倆不能接受，最終不會埋單。

（本文取自2月11日聯合報民意論壇，作者為金融業退休）