院際協調成功之鑰…端望賴總統辭黨主席

賴清德 總統今天將依「憲法賦予的權責」召集五院院長會商國政，促進院際協調與合作。筆者推測，此舉或係行使憲法第44條所賦予之院際調解權，即「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之。」

然該權力本應基於總統超然中立之角色，但現實政治使此設計不切實際。況且，目前未知院際協商之「爭執」所在，是否必須召集五院參與，尚存疑問。

回顧歷史，戒嚴及動員戡亂時期，蔣介石與蔣經國總統未曾動用院際調解權，因當時民主法治尚未成熟，且五院皆聽命於統治者，無需調解。李登輝總統1991年宣告戡亂終止後召開國是會議以凝聚共識。

陳水扁總統因核四停建爭議擬啟動院際調解，但遭時任立法院長王金平以「行政、立法兩院應各本所司行使職權」為由婉拒。馬英九 總統任內曾兩度試圖啟動該權：一是2013年9月，時任立法院長王金平涉及關說法務部長曾勇夫，要求對民進黨 團總召柯建銘不提起上訴，馬因而以該權召集江宜樺院長等人討論後續處置（2017年北檢以洩密罪等罪起訴馬英九；2019年高等法院認定馬英九係行使院際調解權，判無罪定讞）。二是太陽花學運期間，遭王金平以「朝野黨團爭議不涉院際調解」拒絕。至於蔡英文總統任內則未啟動院際協調。基上，賴總統如今嘗試院際協調，實凸顯台灣憲政運作困境。

1997年修憲後，李登輝推動總統直接任命行政院長，無需立法院同意，使行政院長變成總統之執行長，擴張總統權力，府院關係趨於從屬化，如此一來總統再行使院際協調職權，已然無法維持原應有之超然地位，所言所為亦無一言九鼎之效，而取信於眾。

且總統兼任執政黨主席，藉黨紀約束行政權及立院黨團，已非制憲時設想之中立角色。如今賴清德兼任民進黨主席，不免受政黨影響；特別在當前朝小野大之下，民進黨積極推動罷免國民黨立法委員，黨主席主持院際協調，形同球員兼裁判，真值信「賴」嗎？

賴清德可以在民進黨中常會痛批在野黨，再到總統新年談話時繼續譴責在野多數的立法院，這樣的角色錯亂，顯然無法同時兼顧執政黨主席及全台人民的領袖之責。試問，當五院領導人齊聚總統府，賴清德究竟以國家元首自居，還是以執政黨立場與在野黨抗衡？如此尷尬場面，恐連禮賓人員引座時亦能感受彆扭。相較美國總統不兼任執政黨主席，僅為黨員，且憲法無院際調解設計，利益衝突無從發生。

對照《國防法》第6條要求「現役軍人，不得為下列行為︰一、擔任政黨、政治團體或公職候選人提供之職務」，及《法官法》第15條規定法官「不得參加政黨、政治團體及其活動」，國防法及法官法施行已久，舉輕明重，若總統欲善盡院際調解職責，應超越黨派，守護憲政秩序。

況且，日前賴清德公布《憲法訴訟法》修正條文時，竟對身兼大法官及憲法法庭審判長之司法院代理院長謝銘洋批示「宜聲請憲法法庭裁判，以明確憲法框架，維持憲政秩序」，如此不知分際，遑論擔院際協調大任？

是以，當今天下午3時，五院院長步入總統府大禮堂後，筆者誠摯期待賴清德總統以國家元首身分堅定宣告：「為確保憲政秩序不受政黨牽絆，並彰顯總統超然中立之立場，本人即刻辭去黨主席職務。」從而使院際協調真具意義，確立五院相互尊重制衡之憲政秩序，方能使「良制」之種子在中華民國台灣地區的民主沃土上開花結果。

（本文取自2月10日聯合報民意論壇，作者為中華民國國民、律師、法學教授、良制一國的信仰者）