廢除DEI政策 將會助長種族主義

DEI為「多元化、平等和包容」的政策，在施行之後，許多企業成立相關部門，不過目前川普大力反對，欲去之而後快，影響所及，不少大企業都有撤出此政策的趨勢。但是「好市多 」公司（Costco ）卻逆向而行，反對撤銷此法案。

除了好市多之外，達拉斯的職籃隊Maverick老闆，大企業家Mark Cuban也拒絕刪除此法案，認為推行此具有包容性的DEI為正確政策，同時也對生意有助。Costco在節慶購物季節之後，仍然生意興隆，為一個推行DEI、 利人利己之實例。

DEI法案的主旨為追求「平等」；保障全民，不論膚色、性別、性取向等區別、皆能在進入名校、求職創業、工程招標等得到參與公平競爭的機會。其出發點善良，即使在金恩博士大力爭取、詹森總統簽署的平權法案之後，今日的美國各地仍然不乏種族歧視 的案例，尤其在經濟衰退缺乏工作機會之時，有色人種或是弱勢團體成為代罪羔羊為一例。

反對此法案的理由為在推行上有些太過極端：例如在工作機會上，有能力的人卻被有色人種在DEI保護之下取代。筆者認為：推行任何法案能夠面面俱到不易，絕對有改進的空間，包括DEI。在施行上，如果有偏差可以改進，但不是廢除，不能因噎廢食！

Costco以及Mark Cuban不懼權勢維護此法案，令人敬佩。對於這個法案的去留舉棋不定的企業及企業家應該深思；DEI代表的是什麼？代表的是一個方向；促進族群和諧、團結合作、社會安定。也是申張及維護「平等」的文明。美國步岀在19世紀末為人詬病的「種族隔離」法案Jim Crow Law不易，絕對不能廢除DEI，往回倒走助長白人至上的種族主義。