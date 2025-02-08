多年前在南美洲旅遊，看到當地有香港 和記黃埔商業徽號，感到奇怪，超人李嘉誠竟然落腳於此，現在才想到那裡是他的巴拿馬運河營運的大本營。

李嘉誠的長江實業專注香港地產業務，而另一上市公司和記黃埔則專門收購海外電網、能源和碼頭等基建行業，版圖遍布全球。

李嘉誠是個有政治頭腦的商業奇才，中國改革開放後，江澤民要悶聲發大財，與李嘉誠特別投契。江訪港必入住李嘉誠旗下六星酒店，翌日江李共進早餐。李在北京投資 順風順水，占王府井黃金地段。習大人上台，醒目的李嗅到政治氣氛有變，及時出售北京地產，最早撒資。香港政局劇變時，李在香港幾份大報全頁刊登「黃台之瓜」廣告，表達何堪再摘之意，擺明車馬與習對着幹。李嘉誠只想真真正正做生意，無意牽涉政治當中，但政治真的來到，生意人是逃避不了的。

李嘉誠的和記黃埔在巴拿馬出入口兩端經營碼頭業務，是早年的布局，可見李嘉誠超人的眼光。他在商言商，不慣向今天左傾中共 獻媚。但李90多歲了，難保接班人政治態度有變。長江實業和黃埔和記都是上市公司，以後可能被人增持股份，董事局人員有變，公司宗旨及政治態度可能都隨之而變。

李嘉誠兩位公子性格截然不同，長子澤鉅穩定持重，曾經被大盜張子強擄為人質，交了10億港元贖金得以放人，因此受嚇，性格變得更拘緊，論才幹應該是商業王國穩定守護人。次子澤楷開放不覊浪漫多變，女友就多不勝數，與女星梁洛施生有三子後仍經常換畫；對生意企業不喜長期擁有，投資要快，見好就收；買入香港電話，變電訊盈科，衛視買入又出售，靈活式投資，在資本世界裡賺到盤滿砵滿，李澤楷是個頭腦靈活商業奇才。

控制李家資產的是李嘉誠基金會，其中一位重臣是李之紅顏知己周凱旋，她與北京關係良好，在她掌管的李氏王朝政治態度可能隨國內領導人更換有變。

其實真正令川普總統擔心壞人控制巴拿馬運河是中共勢力的進駐。巴拿馬政府一改與中華民國保持傳統外交關係，與中共建交。在一帶一路政策帶動下，中資大舉投資巴拿馬，在運河區建新碼頭港口，闢科隆自由貿易區，廣建廠房，中國商品湧入伺機轉口北美，大批華人移入，人數多達20萬，巴拿馬大學有孔子學院。這些政治經濟文化入侵，威脅到美國的安全，違反當年卡特總統交還運河保持運河公平安全的原則。這正是川普總統擔心運河被壞人管控的原因。李嘉誠的長實和黃不過是誤中副車而已，不是真正的壞人。