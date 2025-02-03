馬斯克加川普 錢權相吸與相斥

昨天(3日)聯合報「全球瞭望」兩個全版報導馬斯克 的事業版圖，從太空探索技術（SpaceX）的火箭與星鏈、特斯拉 的電動車與自駕技術、太陽能、無聊公司（The Boring）的高效地下運輸系統、Neuralink的腦機介面與大腦晶片、及xAI人工智慧新創公司，組成「上天下地」的強大生態系。馬斯克與川普 聯手，代表全球政商關係的新高度，讓世界看到科技狂人與政治強人如何互相利用，編織出橫跨美國內政、外交及全球市場的影響網路。儘管兩人在許多關鍵議題仍存有歧異，但金錢與權力的結合，或許將比歷史上任何政商合作都更具影響力。

川普以強勢民族主義和反全球化主張崛起，掌控美國總統職位並擁有強大行政資源；馬斯克則是典型科技寡頭，更是輿論操盤手，透過社交媒體X掌控輿論風向。當兩股勢力互相結合，無論在政策、資源分配，甚至意識形態傳播，都將產生深遠影響。然而，看似穩固的聯盟，實則潛藏諸多裂痕，最顯著的便是在中國、稅制與能源三大議題上立場分歧。

首先，川普對中國態度一直強硬，從貿易戰到科技戰，政策核心在遏制中國崛起。然而，對於馬斯克而言，中國卻是不可或缺的市場與生產基地。特斯拉在上海擁有全球最大工廠，中國市場貢獻特斯拉超過1/3銷售額，使得馬斯克在美中對抗必須維持相對溫和態度以確保業務不受影響。若川普加強對中國科技企業封鎖並對中國電動車課以重稅，將直接衝擊特斯拉供應鏈。未來馬斯克能否在川普強硬路線與自身商業利益間找到平衡，將決定兩人關係的未來走向。

其次，川普的經濟政策以減稅為主，但在他的第二任期內，圍繞企業與富人增稅的討論逐漸升溫。前白宮顧問班農呼籲對企業與億萬富翁課徵更高稅收，與馬斯克的利益需求直接衝突。矽谷一向支持減稅與自由市場，但MAGA（讓美國再次偉大）則對科技寡頭充滿敵意，若川普為了迎合支持者推動富人增稅，可能導致馬斯克與矽谷盟友反彈，加深兩人矛盾。

最後，能源政策也是兩人理念分歧領域。川普始終支持美國傳統能源產業，主張增加石油與天然氣開採，甚至宣稱要擴大燃煤產業以確保美國能源獨立，與馬斯克推動電動車、太陽能與儲能技術直接衝突。特斯拉依賴全球向綠能轉型，若川普政府重新扶植化石燃料產業，削減對電動車補貼，甚至放寬燃油車排放標準，將不利於馬斯克的新能源事業發展。

馬斯克與川普「錢與權結合」的關係，既是精密算計的政治與商業合作，也是利益與權力的角力場。雖然兩人在中國、稅制、能源等議題存有歧見，但彼此的互相依賴關係可能維持一段時間。畢竟，川普需要馬斯克的金錢與科技影響力，馬斯克也需要川普來削弱政府監管，確保自身商業集團利益最大化。

馬斯克向來不吝於公開批評政府，即使是川普，他也可能毫不猶豫地翻臉。這場政商結盟能否持續，將取決於雙方如何在矛盾中尋求平衡。如果兩人能夠分進合擊並各取所需，「錢與權結合」的寡頭政治，或將持續改變美國與全球政經格局。

（本文取自2月4日聯合報民意論壇，作者為中華經濟研究院輔佐研究員）