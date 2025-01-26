中國大陸所設計發明的短視頻社群App，如抖音 和小紅書 ，這兩個曾被台灣「紅化」的邪惡程式，因為川普的再上任，讓美國人又趨之若鶩使用。

抖音的「38法則」，3秒決定要不要滑過去，8秒決定要不要繼續看下去。抖音這樣的「創舉」，似乎契合年輕「滑世代」的喜好，或是涵化年輕人的影視作為，甚至沾染到各年齡群組。

抖音和小紅書的成功給我們何種啟示？短視頻社群媒體 如同「電子嗎啡」，壞處是讓人無法自拔的愛上卻不自覺，當然，成功之處是瞳孔被吸引到「讓我們一直看下去！」

抖音和小紅書的成功背後有幾個關鍵因素。首先，簡單易用，這種應用程序的界面設計簡單直觀，即使是初學者也能快速上手。而平台內容多樣性，提供了各種類型的內容，從短片、音樂、美食到生活技巧等，滿足了不同用戶的需求。

當然，最厲害的是這類平台的演算法，根據用戶的偏好和行為推薦相關內容，增加了沾黏性。而自媒體的特色，創意自由發揮，用戶創作和分享自己的作品，激發了創意和表達欲望，增強了社交分享和互動元素。另外，隨著地緣政治下，美國政府對抖音的資安疑慮和可能的禁令，許多美國用戶轉移到小紅書，使得小紅書在美國快速竄紅。

好用程式逃不掉成癮的問題。然而，一味禁止社群媒體，還不如讓大家對這類媒體更加了解、熟識，進而培養素養。通過教育和訓練，提升使用者的資訊和媒體素養，控制和管制不同年齡的小朋友，不能毫無限制的給他們自由使用手機的「偏差陷阱」。太多研究顯示，過度使用社群媒體可能導致焦慮、抑鬱、孤獨感和注意力分散。

適度接受社群媒體積極面，讓人們可以與朋友和家人保持聯繫，分享生活點滴，並獲取資訊和知識。

最後，大陸的小紅書與抖音，到美國派的IG或threads，都有商業公司分析用戶行為。中國大陸產製的社群媒體，早已是世界公民使用的等級水準，美國政府怕其壯大，美國人民卻愛用。

我們台灣人在魔彈理論下，如何不任意被社群媒體威力擺布？手機滑得聰明、得到智慧，才是正道！

（本文取自1月27日聯合報民意論壇，作者為開南大學資訊傳播學系助理教授）