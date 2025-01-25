遵守新憲訴法人數規定 莫另闢蹊徑

憲訴法公布後於25日生效，新法要求須有十位大法官 才能評議判決與裁定暫時處分。現有大法官人數不夠，雖還能繼續研究與裁定是否受理案件，但暫時不能判決與裁定暫時處分。

有人說是憲法危機，還說如美國、加拿大、德國有機制可避免這種危機。民進黨團則提出釋憲，要憲法法庭在大法官不夠的情況下，自己透過憲法判決解決這個危機。筆者認為上述說法、做法都有問題。

美國和加拿大與其他設計專職處理憲法法庭的國家不同。一，美加對憲法採取分散式審查，下級法院可以對憲法議題表示見解。二，其最高法院是所有案件的終審法院，倘若最高法院人數不足，最大的問題不在於憲法議題，而在於所有法律案件都沒有終審法院。所以美加都以法律規定最高法院法官人數不足時的變通處理方式。

但專職的憲法法院卻不同，暫時不能運作的問題其實可以忍受。因為憲法法院僅專門處理數量較少且無急迫性的憲法案件，暫時選不出來不用太緊張。放眼各國，大法官均須根據憲法規定之權力部門間之制衡機制選出，難免出現這類問題。南韓 之前有3個大法官選不出來，目前還有1個空缺。義大利也有4個大法官選不出來。

德國雖以法律規定，國會尚未選出憲法法院新法官時，舊法官可繼續執行職務，但這是例外，大部分國家的憲法法院都沒有這類規定，因為：一、憲法法院法官的選任與任期都是憲法規定，不能由法律隨意延長。二、專職憲法法院大法官暫時選不出來，以其所處理案件性質尚可忍受，故也沒強烈必要訂這類規定。

各國在經歷這類短暫的缺人問題時，如何應對？

南韓憲法法院去年10月人數不足時，僅針對人事彈劾案之繼續開庭先做成暫時處分，但對人民聲請案並沒有做成暫時處分，嚴格遵守開庭規定。捷克憲法法院2015年曾有4名大法官缺額，雖然滿足10人開庭人數，竟自己裁定暫時處分，認為需要等補齊12人才能繼續開庭。可見南韓和捷克都嚴格遵守開庭人數要求。

不過，法定人數與判決門檻的問題並非不能討論。祕魯、波蘭、喬治亞皆曾在修法提高憲法法院開庭人數與投票 門檻後，該國憲法法院判決這類「涉己」爭議，但都未用暫時處分凍結新法。祕魯和喬治亞都是先等人數湊齊，遵守新法要求的開庭人數與投票門檻，才做出判決，且認為開庭人數規定合憲。

南韓和捷克尊重法律對開庭人數的要求，對暫時處分的動用也極為謹慎。祕魯、喬治亞對這類涉己爭議沒動用暫時處分，而是先遵守新法所要求人數後再處理。

波蘭憲法法院最特別。其在與國會的激烈衝突中，對於舊國會已選出的另3名大法官無法上任表示不滿，故僅以12名大法官進行開庭，未滿足新法要求的13名大法官門檻，合法性、正當性受質疑，波蘭政府沒有公布這個判決，判決不被承認。

台灣呢？筆者認為，唯一合法與合憲的解方是，總統盡快提名國會能接受的大法官人選，獲國會同意後上任。在大法官人數符合新的憲訴法規定下，再來處理憲訴法的爭議。

（本文取自1月26日聯合報民意論壇，作者為雲林科技大學科技法律所教授）