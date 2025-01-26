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理財百科／駕馭川普2.0經濟 嬰兒潮世代財務3招調整

抵抗川普「加拿大是非賣品」帽子熱銷 訂單甚至來自美國

公開分歧政見 文明禮貌握手

何必（加州）

2025年1月20日，第47任美國總統川普就職。在就職典禮的演說中，川普按他的讓「美國再次偉大」施政綱領，宣布了一系列重大決定：終止過去四年，或從歐巴馬時代開始的許多行政命令：強化邊境安防、大規模遣返有犯罪紀錄等非法進入美國的移民、終止承認多性別政策及開放境內能源開發等等。

這些新政，與過去從歐巴馬執政時期開始推行的所謂「大愛包容」進步主義政策針鋒相對，其尖銳對立程度前所未有，力度空前。

在就職典禮現場，在世的歷任美國總統包括拜登夫婦、歐巴馬、小布希夫婦，柯林頓夫婦、以及支持和反對川普主義的國會議員，最高法院大法官，許多科技界的巨頭等出席嘉賓，全數在場，文明就座。他們不論支持或者反對川普的新政，均表現出尊重與平靜。最後，新舊總統握手擁抱，新任總統禮送離任總統到總統直升專機舷梯旁，和平完成國家最高行政權力的交接。

新任總統就職典禮送別離任總統離開白宮，儀式隆重，喜慶。有莊重優美的歌聲，有熱情洋溢的宗教祝詞，有握手，有擁抱，有掌聲，有禮炮，不同意識政見包括所施行的具體政策、分歧，在競選期間都得到充分的表達，今天，新任總統是民意的選擇，站在了這個職位。

這儀式是按美國先賢制定，並一直得到人民信仰的美國憲法進行的，全國矚目的權力交接儀式。它規定，各執掌最高行政權力者，按法律規定施行，這就是全球幾乎所有國家及人民都津津樂道的「美式民主」，當然，做到這一點的關鍵是，這一切必須得到真實的選票多數授權。

正如在上一任共和黨將行政大權交到民主黨手中一樣，在川普的就職演說中也強調，施政一切以美國憲法為最高原則，以最大的努力造福美國絕大多數人。今後一定還會有不同的政見與政策，也可能十分尖銳對立，也要以最大的善意最誠懇的態度，盡最大可能彌合不同的意見。不能百分之百彌合也要做到尊重不同黨派的政治訴求，力求做到最大化社會和諧。

在憲法規定的範圍內，有充分的言論自由，有獨立而非政治化的司法，就可以做到既「充分公開分歧」，同時做到「文明禮貌握手」，這是我全程觀看這一屆總統就職典禮的感受。 我想，這也正是美國政治真實的體現，是美國即使走過一段彎路，最終也會回歸正軌，繼續強大，一直為世界敬重的祕密。

川普 歐巴馬 小布希

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