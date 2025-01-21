依附美國 台難搭兩岸便車

川普 強勢回歸，就職當天立即簽署行政命令廢除78項拜登 政策，宣布退出巴黎氣候協定和世衛組織，威脅武力奪取巴拿馬運河和格陵蘭島，對進口商品廣泛徵稅，全球震動之餘，無不急思對策。

川普出台的政策又快又急，一個嶄新的國際格局呼之欲出。全球風險顧問機構歐亞集團2025年報告提出的前三大風險，分別是全球領導力赤字、川普上台及美中關係斷裂。三者交互為用，過去台灣賴以續命的保護傘，不再可靠。

其次，川普討厭現狀、反對建制，視法治於無物，他本人及其支持者迄今不承認四年前拜登合法當選，就任後立即赦免衝撞國會的暴徒，他領導下的美國難以遵守規範。

第三，川普重硬實力、輕軟實力，是以巴拿馬運河和格陵蘭必須獲得，但對民主守護、主權尊嚴棄如敝屣。針對敏感的TikTok去留，主張美國人持股半數，自商業利益的角度解決國安問題。

面對此空前特異的領袖，各國無不嚴陣以待，體現了三種反應：

第一類以加拿大為代表，強調美加關係的特殊性與利益融合，以別於墨西哥。然而，杜魯多總理的妥協政策卻造成執政黨內部分裂，進而導致內閣垮台。第二類國家反應激烈，如墨西哥、巴拿馬、丹麥，墨國總統甚至揚言關稅報復。

第三類也是數量最多的國家，預防式提高自主性。川普首任內，歐盟已體認戰略自主迫切性，至新冠疫情蔓延，更延伸至經濟領域，寓自主於實力，對中拓展市場、去風險，以期在美中對抗中獲取最大利益。馬克宏去年稱，不應當美國跟班，避免陷入美中在台灣問題上的對抗，一語中的。最近德法右翼政黨實力大增，反對移民、主張退出歐盟，美歐關係勢將改寫。

繼泰、馬成為金磚集團夥伴後，印尼於年初成為正式會員國，東南亞不再是美國禁臠，其中又以印度 的轉變最令人咋舌。中印邊境紛擾不斷，但去年10月，雙方協議停止邊境敵對並舉行峰會。迫使印度調整政策的主因還是經濟，莫迪政府年度經濟調查報告中稱，印度若欲打入全球供應鏈，須先打入中國供應鏈，呼籲中國投資。美國印太政策面臨考驗。

最近日、澳和中國眉來眼去，中國大陸承諾恢復兩國農漁產品進口；英國財相訪中時稱，英國是中國金融業的「天然之家」。

對中政策是川普的重頭戲，幕僚中有反中鷹派，如國務卿在任命聽證會上強調，若維持現在做法，不出10年，美國用的所有東西都將仰賴中國；國防部長赫塞斯稱，中國是美國國家安全最嚴峻的挑戰；但另一方面，也有馬斯克這樣的親中派。

賴清德兩岸政策跟著美國走，強調民主圍中，批中共不守國際約法，突出民主價值，但對川普而言這些都無關緊要。於是賴政府加倍依附，宣布增加軍購，晶片加碼投資美國可以預期。以史為鑒，提高自主才是王道。

（本文取自1月22日聯合報民意論壇，作者為政大國發所兼任教授、陸委會前副主委）