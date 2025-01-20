川普的美國 虛胖武林盟主

以哈達成停火協議，美國輿論卻淪陷於兩黨邀功，讓美國政治鬧劇，更平添令人搖頭的一頁。

美國輿論爭執於，以色列 答應停火，是否有川普 施壓？答案當然是的。但川普真能獨享其功勞？相信聰明的台灣政論家，幾天之內就會告訴大家這是錯的。真正有助於停火協議的其實是美國的選舉，諷刺的是，當初無法停火的原因，也是選舉。

美國大選尚未結束前，沒有政黨願意得罪猶太金主，任何對以色列的指責與約束都是空砲彈。到了重要關頭，從武器支援到聯合國投票，美國政界只能對以色列低頭，世界各國對和平的努力，皆因美國的阻撓徒勞無功。全世界曾經企盼美國幫忙，變成期盼美國不要幫倒忙。

一旦選舉結束，美國政客開始清理選舉戰場，確認不會擴大損失後，就可以對猶太金主置若罔聞，背棄當初的重要支持者，朝另一個戰場前進收割。換句話說，美國選舉不結束，以哈戰爭就不停火。這當中的核心思想，不是對盟友的義氣，不是對支持者誠信，不是陷於水深火熱的加薩居民，也不是朝思暮想返家的以色列人質。人類價值，不是美國政治人物的首要考量。種族滅絕的風險，不會阻止美國政客前仆後繼的收割政治利益。

美國外交手法如此粗暴，那內政呢？一場南加州 大火燒出虛胖的美國內政。

南加州大火延燒數日，光是財產損失便已達數百億美元，數十萬居民心血毀於一旦。其實加州野火問題早就不是一朝一日，過去幾年來沒有最糟，只有更糟，防災努力本來就乏善可陳，甚至令人懷疑有輕忽的嫌疑。面對政敵川普的質疑，加州州長只能軟弱的請當時尚未就職的川普到加州來看看，令人聯想選舉剛失利的賀錦麗。旅美華人頓時驚呆，原來美國的武林，也有崆峒派。

媒體人陳文茜曾提及，美國公務體系是個失能政府體系。筆者旅居美國逾20年，搬家超過10次，早就見識美國政府落後的效率與不符水準的專業素養。換駕照時，面對不同的承辦人員可以得到不同的答案；問同一個承辦人員，甚至可以在兩周內得到不同的答案；同樣的文件這次被退件，23周後面對同樣的承辦人員，卻輕易過關，還被抱怨「為什麼這麼晚才來辦？」

每次在台北捷運忠孝復興站轉乘，就會想起華盛頓特區地鐵站那個故障有安全隱患，卻又永遠修不好的手扶梯；從歐巴馬時代就開始大外宣的美國高鐵，至今只有佛州勉強建完，不但未達時速標準，肇事率與死亡率還居高不下；所謂舊金山的黃金，如今是讓人分不清地面上究竟是狗還是人的排泄物。

若不是媒體報導台積電於亞利桑那設廠的諸多困難，台灣人大概無法想像我那句講了十幾年的至理名言：「在美國，只要你開始懷疑什麼事會出錯，就真的會出錯。」美國，早就百廢待興。

往返於台灣與美國，才會讓人體會，美國光鮮亮麗的先進形象只表現於Google、Meta和Nvidia這種公司。弔詭的是這些公司裡充斥外國移民工程師。美國的先進科技與強大國力，大部分美國人根本感覺不到。

美國確實有錢，當美國以外的人還在談美國夢時，已移民到美國的人卻發覺美國窮得只剩下錢。再回頭看看財政部發行的龐大國債，原來這些錢也是借來的！

（本文取自1月21日聯合報民意論壇，作者為統計師、旅美台灣人）