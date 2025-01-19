陸吹權力集結號…兩大之間巧為小 台最佳策略

1月20日川普 重返白宮就任美國總統，各界預期美中的對抗將會更為激烈。其實智庫蘭德公司曾發表報告，稱中共 是競爭對手，意圖在地緣經濟而非地緣政治與美國競爭世界領導地位，中方的措施是透過貿易、投資和發展援助等，來施加日益增長的影響力。報告並認為，在地緣經濟領域，中共已經擺脫了區域限制，美中之間全球影響力的平衡已開始轉向對北京有利的一面，雖然對美國尚未構成直接威脅，但已形成更大的長期挑戰。

平情而論，美國對華戰略轉向遏制，將是長期趨勢，因為美國稱霸全球已有一個世紀。當美國是世界老大時，它的「利益疆界」覆蓋了整個地球。如今中共崛起，在從老二邁向老大之途中，勢必也將不斷擴展它的「利益疆界」。

美中兩強將會在愈來愈多的地區或領域，出現博弈與衝撞現象，導致美中兩國因霸權爭奪而爆發軍事衝突的可能性大增。

換言之，美國已將中共之崛起，視為美國的最大挑戰；川普爾後可能採取的動作，如打關稅貿易戰、科技制裁、南海巡弋、台灣牌等，都是在壓制中共的崛起，特別是美國持續利用台灣牽制中共，甚至打「台灣牌」使中共不能順利崛起之圖謀是不會改變的。

為力抗美國日益猛烈的打壓，北京已吹起權力「集結號」，強化中共總書記習近平 與黨中央的權威，近期中共黨內頻頻頒布的內規，基本上已讓中共的集體領導制轉化為黨主席制。

可以說，因美國下重手而讓北京高層瀰漫危機感，習近平反過來藉由外在強敵來提升個人權威，以面對美國的防堵。

若美中兩國提前攤牌，勢將波及台灣。對於台灣而言，自處之道不外和、戰兩途。論「戰」，我們沒有充足的硬實力，美國的聲援亦不足恃，一旦兩岸兵戎相向，對台灣人民而言，絕對是惡夢；論「和」，也是一種良性競爭，比的是軟實力，而台灣社會的政治民主、文化多元及人民享有自由生活的體現，就是我們最佳的軟實力。

換言之，台灣能否透過軟實力影響大陸社會菁英和廣大網民的輿論視聽，將是台灣能否有效維護自身安全的關鍵。

台灣面對美中「兩大之間巧為小」的最佳策略，就是積極透過兩岸的政治對話和文化交流，來消弭北京可能武統的口實；同時，面對中共「一個中國」原則的詮釋壓力，宜採取「一個中華民族」的彈性政治概念論述，以突破對岸「一個中國」的框架。並主張未來兩岸應統一在民主、自由、均富的政治制度下，俾能有效維持兩岸現行之和平狀態。

（本文取自1月20日聯合報民意論壇，作者為國防大學戰爭學院前副院長）