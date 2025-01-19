3條「抵抗之弧」2條潰敗或瓦解

目前全球與三大熱點相應的存在三條「抵抗之弧」，那就是俄烏戰爭引發的北約成員國家與烏克蘭所形成的「抗俄之弧 」；巴以衝突而引爆的伊朗 和中東地區阿拉伯國家民兵武裝組織，抵抗以色列 的「抗以之弧」； 以及印太地區，因台海南海局勢緊張而產生的以美國為首的各種聯盟組織的「抗中之弧」。

這三條「抵抗之弧」中，除了「抗俄之弧」因俄烏戰爭仍在膠著狀態而依舊堅韌，另外兩條則在年末年初都已潰敗或在瓦解之中。

先看「抗以之弧」，自從2023年10月巴勒斯坦哈瑪斯發動「阿克薩洪水」（Al-Aqsa Flood)襲擊以色列以來，以哈爆發全面的戰爭，以色列從北打到南，哈瑪斯頑強抵抗，加薩地區戰火延燒，引發危機外溢，黎巴嫩真主黨武裝、葉門胡塞武裝等伊斯蘭極端組織紛紛加入戰局，以伊朗為後盾的中東地區的阿拉伯國家伊斯蘭民兵武裝組織「抗以之弧」遂形成，最高峰時，以色列需獨自應對七條戰線的戰事。中國也對巴勒斯坦抵抗組織出手相助，在聯合國發聲力挺，還召集巴勒斯坦抵抗組織的各派別領袖到北京，舉行化解分歧的團結會議。

面對嚴峻的形勢和巨大壓力，以色列憑藉空中的絕對優勢和堅定的意志，有戰略有步驟地各個擊破，成功地摧毀了哈瑪斯幾乎所有成建制的武裝力量；接著採取「讓領導先走」的策略擊潰了黎巴嫩真主黨；同時有效地回擊伊朗對以色列本土的攻擊，使伊朗喪失了大部分尖端的空防系統；此外敘利亞 阿塞德政權竟然意外地土崩瓦解地倒台，讓以色列得以有機會無所顧忌地摧毀敘利亞境內的戰略武器，也同時切斷了伊朗對黎巴嫩真主黨的武器輸送線。所剩的也門胡塞武裝，在以色列和美英聯合打擊之下，潰不成軍已指日可待。

可以說以色列在這場戰爭中取得了全面勝利，不但打敗打殘所有的對手，還趁機擴大地盤，成為中東地區名副其實的「小霸王」，讓「抗以之弧」潰敗崩塌，再無法成形。

再看「抗中之弧」，即是以美國為首的美日、美韓軍事同盟；美菲軍事合作；以及近些年發展的美英澳聯盟（AUKUS）和美日印澳四邊機制（QUAD)。這些弧線的核心皆是美國。這次美國大選川普將重返白宮，他奉行的是「新孤立主義」政策，強調「美國優先」，重利益，輕盟友，使這些看似固若金湯的弧線開始鬆動變得脆弱。

加上日本選出的新首相石破茂是個「親中派」，已故前首相安倍提出的「台海有事，日本有事」已在日本政壇消聲，中日高層互訪，兩國關係明顯升温。無獨有偶，近期韓國政局劇變，親美友日的總統尹錫悅因短命的「戒嚴」事件被國會彈劾，遂形成朝野對抗，社會撕裂，國力重創的亂局，已根本無暇顧及國際關係。

美國的其他盟國：澳大利亞因澳中貿易關係的改善而淡化了與美國的同盟關係；菲律賓因政壇內鬥放軟了強硬立場開始退縮；印度也因印中邊界守軍雙方各自後撤，脫離了劍拔弩張的對峙，局勢得以緩和。

對中國來說，一時間「抗中之弧」層層破防，雖還說不上「強虜灰飛煙滅」，至少也是形勢大好。「抗以之弧」的失敗削弱了中國在中東地區的影響力，也讓中國在敘利亞的巨額投資打了水漂，這顯然對中國很不利，不過，西邊不亮東邊亮，「抗中之弧」的削弱動搖對中國來說更為直接也更加重要，所得足以償失。