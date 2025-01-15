加州大火 見韌性城市重要性

2028年奧運會主辦城市洛杉磯爆發駭人火災，災情蔓延引發全球關注。狂風和乾燥因素助長火勢，燒毀了數萬英畝土地，造成數10萬人被迫撤離家園。燒毀面積超過半個台北市，造成至少24人命喪火窟，財務損失初步估計上調至2500億美元，超過1萬2000多幢房屋焚毀，也讓房產價值數百萬美元的高級社區淪為廢墟。更殘酷的是，在2020年至2022年間，保險公司拒絕為目前正受大火威脅的53萬餘戶洛杉磯居民的房屋續保，受災戶恐要獨自承擔巨額損失。

川普 痛批州長無能，並以「紐渣」來稱呼加州 州長紐森 。川普並呼籲紐森應即刻前往北加州，打開北水南調的總水管，讓水流入乾燥、缺水且陷入燃燒的南加州，而非讓水流入太平洋。川普表示在他第一任期內簽署了一項備忘錄，抽取加州最大河流交匯處「沙加緬度—聖荷昆河三角洲」的水，分配給中谷地區和南加州的居民，但這項做法當時遭到紐森強烈反對，理由是這項政策會對環境造成負面影響，危害瀕危的「三角洲銀白魚」。但川普則認為，為了保護魚類而阻礙水資源的調配利用，讓消防栓缺水而影響救災並非明智之舉，他要求加州州長馬上下台，風暴隨著野火愈演愈烈。

總部從加州搬遷到德州的特斯拉，其執行長馬斯克也加入戰局，批評加州過度保護瀕危物種，導致防災減災措施皆無法落實。馬斯克認為需要設置防火隔離帶、清理房屋周邊的灌木叢、確保水庫蓄滿水，但加州政府卻囿於生態保護和環境法規，導致什麼事都不能做，造成今日重大災害。加州自2020年起，新建的三層樓以下獨棟房屋或公寓須裝設太陽能板，太陽能光電板火災比傳統火災更危險；火災發生時，不論是白天的陽光或是黑夜的火焰照度，皆使得光電板持續發電，這意味著無論白天黑夜，若民眾直接以灑水滅火，或踏進太陽能光電板火災現場，都存在觸電的風險，使得救災雪上加霜。

加州一把火，燒出推動韌性城市的重要，如何讓城市擁有「低脆弱度」與「高回復力」實值得思考。低脆弱度指的是較不易因衝擊而受害，高回復力指的是受到衝擊後可以迅速恢復。韌性城市強調的是與風險共存，災害的風險不可能完全避免，但是藉由韌性城市的推動，可以降低災害的衝擊，並能夠較迅速從衝擊中復原。

針對救災路線、火災延燒防止地帶等措施進行規畫及檢討，並調整土地使用分區管制。

防災策略的首要步驟就是「不要讓火災發生」，需透過各種宣導及防範。新的技術手段如無人機、AI、即時數據監測系統的應用，可為野火監測和應對帶來革命性的變化。如何努力減低城市可能的災害，避免火災危及市民生命及財產的安全，實值得執政當局思考與借鏡。

（本文取自1月16日聯合報民意論壇，作者為香港上市公司經理）