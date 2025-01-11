吳乃仁高檔宴席 吃掉台司法公信力…檢察官已成法界青鳥？

台灣民眾黨 代理主席黃國昌近日爆料，指控賤賣台糖土地的前民進黨 新系大吳乃仁，在去年12月底搭乘豪車，到北市一間高檔餐廳享受，該餐廳包廂起跳費為6萬元(台幣，下同，約1800美元)，這對賤賣台糖土地、台糖卻以吳名下查無財產回應來說，已經是極度的諷刺。

不過真正讓台人瞠目結舌之處，是在這場餐宴中，有多位檢察官陪同，繼早先才發生八八會館有檢調涉入不當場所後，代表國家公權力執行者的檢察官，仍膽敢和政客／有案在身者同歡、甚至當起「小弟」？不禁讓台人納悶，除了政治高度介入司法外，部分司法人員在具高度敏感性的政治案件中，是否已經變成了法界青鳥或戒靈？

一位掏空國營事業的前民進黨大老，能得到賴清德 的人格背書，顯見縱使高喊著最高道德標準，也會是因黨而異去論事論人。現在吳乃仁服刑完後，還未還清積欠國家的1.74億元(約525.5萬美元)，卻仍能錦衣夜行又吃香喝辣，那真要反問國家執法部門，是否早就在吳乃仁的「指揮辦案」下，讓其法外逍遙？今日有「乃公」之稱者可以「國家就是我家」，那台灣人民豈會相信在偵辦台鹽綠能弊案時，檢察官不會來個比照辦理？而且現在正值嚴寒，社會團體都在義行送暖，前新系大老能一晚就吃起許多人可能一輩子都吃不起的料理，錢權交流把司法穿透到百孔，能不讓人心驚？

同樣也是出身新潮流的賴清德總統以及新系立委，也將面對許多質疑，那就是在民進黨自前總統蔡英文全面緊抓國家機器以來，表面上雖然高喊司法改革，但其掌控整個司法體系的人事升遷派任與資源分配，這就很難讓人相信，「權力分贓化骨水」沒有買通法、檢體系，想必有人馬在其間穿梭，因為這在近年各縣市偵辦和政客有關的黑金案子上，幾乎都可見到唱雙簧、雙標或大小眼。當台人看多了檢察官的高度選擇性辦案，那司法不是已死，而是成了喪屍。

對於此事，法務部、監察院、廉政署等政府相關部門，真的會律己從嚴查處嗎？以目前的檢察官體系，特別是一些地檢署，充斥了濃到化不開的政黨色彩，再加上民進黨仍掌握整體司法人事，很難讓人樂觀起來。從上回賴清德提名的大法官人選，就已經證明此種操作痕跡。

昨天司法節，民眾黨111「釘孤枝」遊行登場，國民黨立委響應；看來這次吳乃仁風波，更讓立院在野黨對未來的大法官人事同意權嚴審，強烈衝擊波將會從司法撞擊到總統府和民進黨。假若民進黨依然用「司法在我手」去面對，那台灣的民主也將進入失衡又失控之危機。屆時再回看，吳乃仁恐怕不只是吃了高檔套餐，也可能吃掉了國本。

（本文取自1月12日聯合報民意論壇，作者為文字工作者）