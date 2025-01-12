「我們可以選擇減輕痛苦、可以選擇為和平而共同努力、 可以做出這些改變，而且我們必須做出改變。」為前故總統卡特在接受諾貝爾 和平獎時的演講。

這是他對美國以及世界的期望；他在12月29日以一百歲的高齡離開這個紛亂的世界。在他在位的4年以及退休後的40多年，他達到那些他的期望，發生了那些改變？

他對促進世界和平不遺餘力；他「改變」了與中國對峙的關係，完成了美中建交，替中國舖上了富強之路，減輕了民不聊生的困境痛苦。

他不效法在他之前的總統退休後的所作所為，例如住進豪宅、使用私人飛機、享用總統退休後的各種福利特權。他卸任後搬回他在喬治亞州 平原鎮的小房，使用需要不時修補的家具。他旅行用經濟艙，如其他旅客一樣排隊登機。他最大的功績莫過於使用他每年約21萬元的退休金 以及他的演講收入建立了「卡特中心」：一個改善世界上最貧窮以及被遺忘的人民生活的慈善機構。

建造平民屋供給窮人及退伍軍人居住為卡特中心的主要慈善工作之一。卡特並不是高高在上的指揮他帶領的團隊，而是捲起袖子親自動手做木工、鋪水泥，無怨無悔的一直工作到他80多歲，受惠的貧苦民眾以及退伍軍人不計其數。

對於卡特總統在職時的功過，歷史會給他一個公正評斷。但是他清廉公正、捨己為人的作為將是永垂不朽；不愧為一位為國為民、促進世界和平，令人愛戴、尊敬及懷念的領袖。