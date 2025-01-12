我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／退休儲蓄 定存或共同基金較好？

舊金山都會區駕駛 每年平均浪費81小時在車陣中

懷念前總統卡特

薛永康 （加州）

「我們可以選擇減輕痛苦、可以選擇為和平而共同努力、 可以做出這些改變，而且我們必須做出改變。」為前故總統卡特在接受諾貝爾和平獎時的演講。

這是他對美國以及世界的期望；他在12月29日以一百歲的高齡離開這個紛亂的世界。在他在位的4年以及退休後的40多年，他達到那些他的期望，發生了那些改變？

他對促進世界和平不遺餘力；他「改變」了與中國對峙的關係，完成了美中建交，替中國舖上了富強之路，減輕了民不聊生的困境痛苦。

他不效法在他之前的總統退休後的所作所為，例如住進豪宅、使用私人飛機、享用總統退休後的各種福利特權。他卸任後搬回他在喬治亞州平原鎮的小房，使用需要不時修補的家具。他旅行用經濟艙，如其他旅客一樣排隊登機。他最大的功績莫過於使用他每年約21萬元的退休金以及他的演講收入建立了「卡特中心」：一個改善世界上最貧窮以及被遺忘的人民生活的慈善機構。

建造平民屋供給窮人及退伍軍人居住為卡特中心的主要慈善工作之一。卡特並不是高高在上的指揮他帶領的團隊，而是捲起袖子親自動手做木工、鋪水泥，無怨無悔的一直工作到他80多歲，受惠的貧苦民眾以及退伍軍人不計其數。

對於卡特總統在職時的功過，歷史會給他一個公正評斷。但是他清廉公正、捨己為人的作為將是永垂不朽；不愧為一位為國為民、促進世界和平，令人愛戴、尊敬及懷念的領袖。

退休金 諾貝爾 喬治亞州

上一則

吳乃仁高檔宴席 吃掉台司法公信力…檢察官已成法界青鳥？

下一則

濫用國家安全 將破壞國際貿易環境

延伸閱讀

開庭適逢卡特國葬日 孫耀寧間諜案延期

開庭適逢卡特國葬日 孫耀寧間諜案延期
最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣
國葬儀式 拜登：卡特教會我品格的力量大於任何權力

國葬儀式 拜登：卡特教會我品格的力量大於任何權力
卡特國葬現短暫團結…前現任總統、副總統齊聚 互動微妙

卡特國葬現短暫團結…前現任總統、副總統齊聚 互動微妙

熱門新聞

一洲焦點／川普就任前後各方運作、Meta內容政策大轉變

2025-01-08 14:15
前總統柯林頓(左起)伉儷、前總統布希伉儷、前總統歐巴馬、前總統川普伉儷參加前總統卡特葬禮。(路透)

社論／安葬卡特總統 見證美國領導人傳承

2025-01-11 12:45

移民立場急轉彎 川普父子騎驢困境

2025-01-05 01:00
拜登總統在對紐奧爾良發生的恐襲事件發表談話時，垂頭沉思片刻。(路透)

恐襲危機仍在 美國不可放鬆

2025-01-04 16:01

2025是美國和世界大破或大立之年

2025-01-07 01:00

六代戰機四川艦 中國刻意秀肌肉

2025-01-09 01:00

超人氣

更多 >
微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家
洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離

洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離
手腳冰冷靠食補 名醫推龍眼粥和2茶飲、長輩也適合

手腳冰冷靠食補 名醫推龍眼粥和2茶飲、長輩也適合
泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走
洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃

洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃