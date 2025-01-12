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對加國口出狂言 川普羞辱了誰

萬沐 （多倫多）

川普沒有上台，已經將美國貼上了帝國主義的標誌，多次將加拿大總理杜魯多稱為「州長」，「美國第51州州長」。口出狂言，實在是欺人太甚，羞辱意味十足，川普羞辱的不僅僅是杜魯多的人格，也是加拿大的國格，還羞辱了國際禮儀和當今世界的文明規則。不僅令目前加美兩國關係緊張，也給未來的雙邊關係留下一道傷疤。

關鍵是川普更羞辱了美國。美國作為人類文明的燈塔，確實是世界公平正義的維護者，也是和平的守護者。美國在上個世紀領導世界人民兩次打贏了以德日帝國主義為首的強權侵略，也領導西方民主國家贏得了冷戰的勝利，解體了蘇聯社會帝國主義陣營，並成功保護了自由世界和人類社會迄今的和平發展。

加拿大作為美國的戰略夥伴和最大鄰國，發揮了巨大的作用。而本世紀以來，美加兩國依然是如兄如弟，互通有無，攜手前進，幾千里邊界線不設防，成為兩國友好和民主國家和平相處的最好典範。

僅以九一一恐怖襲擊為例，當時加拿大人視為自己受襲擊，全力以赴救災，並支持美國進入阿富汗反恐，犧牲了大量加國軍人，我經常在離家不遠的401高速公路上看到民眾迎接從阿富汗歸來陣亡將士的靈車，請問川普，你知道他們是為誰就犧牲的嗎？

另外，川普知不知道，如果沒有加拿大在美國的北邊拱衛，美國北部邊境就將直接面對俄羅斯的威脅，這又要花費美國人多少軍力和財力啊！

川普聲言，上台後要給加拿大25%的關稅，請問這讓「北美自由貿易協定」的精神情何以堪。而且他還輕佻地提出，如果加拿大成為美國的第51州，將可以免去一切費用。言下之意，只要你加拿大被我美帝吞併，就可以免除關稅，這難道不是一種赤裸裸的主權勒索嗎？這和日本當年蠱惑中國搞「大東亞共榮」的手法不是如出一轍嗎？這是什麼強盜邏輯？

當然，我必須說，美國是一個偉大的國家，我敬重美國。但令人痛心的是，川普卻利用美國總統的高位，在世界上任性胡為，不僅之前顛倒黑白聲援普亭侵略，羞辱烏克蘭人民的衛國戰爭，還破壞美國與民主國家的聯盟，現在直接踐踏加拿大的國家尊嚴，而且已經派兒子前往格陵蘭島，對丹麥的自治領也企圖動手，這與其對婦女的不尊重，完全如出一轍。如此的總統也實在是令美國蒙羞。

加拿大 川普 杜魯多

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