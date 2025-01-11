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故人流落向天涯

黃思義╱羅斯密

接到Y小姐的短訊，她受友人Q先生之託，想尋找我寫的幾本書。原來Q先生有一位居住在澳洲的同窗好友，在網上閱讀到我的電子書，但一直想收藏實體書，在澳洲的中文書局買不到，拜託在台灣的朋友又尋找未果，最後才輾轉到在美國的他，終於聯絡到我認識的Y小姐。當我得悉尋書人的姓名時，激動萬分，他竟是我的舊識、失聯幾十年的老同學L。

「山河巨變，黌門廁身，囹圄面壁，怒海求生，落戶南疆，安身立命，再作馮婦，忝為人師。」這是L寫給我的一封電郵，簡述了我們失聯後他的際遇。1975年南越淪陷，所有私立華校被政府沒收，成為公校，中文變成一周兩堂的外語課，L進入一所高中教中文。1978年中越戰爭爆發，繼之是洶湧的排華風潮，華人圈裡的一些活躍人士在一夕之間消失，包括很多華裔正副校長及教師，L竟然是其中之一。

我只知道L勤奮向學、成績優良，絕對沒想到會被捲入這場風暴。由L的來信，我方知L在越南時受牽連的原因，真是匪夷所思。他教中文，家中藏書有中文書刊雜誌，本是順理成章、無可厚非的事，但在那草木皆兵、風聲鶴唳的年代，反而招來無妄之災，被戴上莫須有的帽子。他被新政權釋放後，偷渡來到澳洲，一邊在大學進修中國現代文學、撰寫博士論文，一邊在高校教中文會考班。

L喜愛在網上閱讀各種文學作品。最近，他對我在世界日報所寫的「生活偶拾」系列，有如此評註：「與其說這些是短詩，倒不如說是匠心獨運的悟真碎語，幽默風趣、觀察入微、浮想聯翩、珠璣紛呈。別具一格的內容，天馬行空、惹人遐想，溫言雋語、引人深思，峻語嚴詞、發人深省。向讀者揭示生活哲理、質詢存在意義、反思為己人性，言簡意賅、生動凝練！

難得這位流落天涯的故人的賞識共鳴。

澳洲 越南 公校

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