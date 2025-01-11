落實黃金州 對加州2025新希望

﻿ 2024年為多事之秋，美國國內外紛爭不斷，但是已經過去，多談無益。對已經到來的2025年，身為加州 居民，對加州有何期望？以下為筆者對加州的新年新希望，在此只提供三項，為大多數居民關心的議題。

治安方面：為人詬病的47號法案；贓物低於950元不用坐牢，已經被選民通過的36號提案取代，洛杉磯縣檢察長賈斯康也落選。以上兩項「重罪輕判」的法案以及官員造成搶匪在各處的「打砸搶」，應該會減少，希望能絕跡。

環保方面：汽車排氣為環境汙染的元凶，即將上任的川普不重視環保，可能會減少電動車 的聯邦補助。希望州政府能夠繼續採行積極的環保政策；鼓勵及補助民眾購買電動車或是油電兩用車，以及控制石油業在州內發展及擴充。

遊民 問題：據最新數據，美國有70萬遊民，加州為最多數。去年加州已經通過不准遊民搭帳篷露宿街頭，希望州政府及地方政府能夠提供遊民住宿。筆者建議可以使用已經關閉的監獄或是去重整年久失修的樓房，遠比遊民在露天住宿來得安全。

除了以上三項之外，加州需要改進的地方很多；例如交通擁擠、租房昂貴等。能夠改善交通以及建造廉價國民住宅也是民眾對2025新年新希望。希望州長能夠聆聽民眾的心聲，大家同心協力，把加州維持為名符其實令人嚮往的「黃金州」。