我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

野火肆虐 湖人、快艇周六比賽延期 NBA捐100萬美元救災

洛杉磯豪宅燒毀 梅爾吉勃遜痛批紐森：稅金都花在髮膠上

落實黃金州 對加州2025新希望

薛永康╱托倫斯

﻿ 2024年為多事之秋，美國國內外紛爭不斷，但是已經過去，多談無益。對已經到來的2025年，身為加州居民，對加州有何期望？以下為筆者對加州的新年新希望，在此只提供三項，為大多數居民關心的議題。

治安方面：為人詬病的47號法案；贓物低於950元不用坐牢，已經被選民通過的36號提案取代，洛杉磯縣檢察長賈斯康也落選。以上兩項「重罪輕判」的法案以及官員造成搶匪在各處的「打砸搶」，應該會減少，希望能絕跡。

環保方面：汽車排氣為環境汙染的元凶，即將上任的川普不重視環保，可能會減少電動車的聯邦補助。希望州政府能夠繼續採行積極的環保政策；鼓勵及補助民眾購買電動車或是油電兩用車，以及控制石油業在州內發展及擴充。

遊民問題：據最新數據，美國有70萬遊民，加州為最多數。去年加州已經通過不准遊民搭帳篷露宿街頭，希望州政府及地方政府能夠提供遊民住宿。筆者建議可以使用已經關閉的監獄或是去重整年久失修的樓房，遠比遊民在露天住宿來得安全。

除了以上三項之外，加州需要改進的地方很多；例如交通擁擠、租房昂貴等。能夠改善交通以及建造廉價國民住宅也是民眾對2025新年新希望。希望州長能夠聆聽民眾的心聲，大家同心協力，把加州維持為名符其實令人嚮往的「黃金州」。

加州 遊民 電動車

上一則

查克柏格棄事實查核 自省還是跟風？

下一則

安葬卡特總統 見證美國領導人傳承

延伸閱讀

對抗加州州府 前全美最富小鎮因為這個原因瀕臨破產

對抗加州州府 前全美最富小鎮因為這個原因瀕臨破產
野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險
紐約地鐵縱火燒死遊民 嫌犯不認罪：酒醉不記得

紐約地鐵縱火燒死遊民 嫌犯不認罪：酒醉不記得
不只生病 加州帶薪病假可用於照顧家庭成員

不只生病 加州帶薪病假可用於照顧家庭成員

熱門新聞

一洲焦點／川普就任前後各方運作、Meta內容政策大轉變

2025-01-08 14:15

移民立場急轉彎 川普父子騎驢困境

2025-01-05 01:00
拜登總統在對紐奧爾良發生的恐襲事件發表談話時，垂頭沉思片刻。(路透)

恐襲危機仍在 美國不可放鬆

2025-01-04 16:01

2025是美國和世界大破或大立之年

2025-01-07 01:00

六代戰機四川艦 中國刻意秀肌肉

2025-01-09 01:00

告別創痛的卡特時代

2025-01-03 01:00

超人氣

更多 >
ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議

ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議
「在美太孤單，像坐牢」華人無奈放棄綠卡：打死不回去

「在美太孤單，像坐牢」華人無奈放棄綠卡：打死不回去
洛杉磯野火 華人畢生心血全毀 200多萬宅、滿屋骨董成灰燼

洛杉磯野火 華人畢生心血全毀 200多萬宅、滿屋骨董成灰燼
大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判
華爾街日報社論：野火燒出保險災難 加州政府難辭其咎

華爾街日報社論：野火燒出保險災難 加州政府難辭其咎