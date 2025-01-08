台軍公教勞年改須一視同仁

台灣蔡前總統任內在總統府成立國家年金改革 委員會，由前副總統陳建仁任召集人，其任務是要針對各種年金提出評估，並提出年金改革各種方案；這所謂「各種年金」包括軍公教、政務人員還有勞工 ，根據該會設置辦法第10條，該會於立法院通過年金改革相關法案後解散。

然而根據總統府該會網頁，該會在2016年11月最後一次委員會議後就沒有更新，目前該會沒有委員名單也沒有運作現況，賴政府就職後好像也沒有，可以斷言已經解散。

但問題是勞保年金改革完成了嗎？並沒有。根據該會網頁，2017年制定公布的法案不包括勞保，直到2023年已三讀通過的法案也不包括勞保，所以勞保年金改革哪裡去了？

事實是，台灣總統府國家年金改革委員會在立法院未通過勞保年金改革法案以前，就已解散，而且從蔡政府到賴政府，都沒有要進行勞保年金改革的跡象。前任勞動部長何佩珊甚至表示「財政撥補就是一種改革」；換言之，勞保年金不會像軍公教年金改革一樣重新計算所得替代率，並提出新退休方案。

既然財政撥補也是一種改革，為何退撫基金就不能用撥補來改革？只有勞保用撥補？大家都知道勞保的財政危機要比退撫基金更迫切，可能更快破產、涉及金額更多，但是年金改革委員會卻在完成軍公教年改後，不處理勞保年金改革就解散了，明顯違背設置要點。

這不能不讓人懷疑，年金改革是一場騙局，打著要改革所有年金的旗號，卻在軍公教年改後就停止勞保年改，所謂「年金改革」是不完全、有針對性的改革。

為何不進行勞保年改？可能是因為勞工選票最多，執政黨無法承受流失勞工選票的代價。為何針對軍公教進行年改？難道不是因為執政黨認為軍公教退休人員及資深人員多為非綠選民，軍公教亦無罷工權，比較好欺負？某黨對於軍公教的蔑視，最近數起綠營高官對基層的霸凌事件，可見一斑。

立院修法提高警消人員退休的所得替代率，行政院、民進黨立院黨團、反對者說此舉會使退撫基金提早破產，甚至說警消以後領不到退休金 ；那麼為什麼政府不能撥補？為何勞保甚至可能無限撥補，而退撫基金不行？

癥結在於這個政府本就不是公平的對待所有國民，軍公教是可被犧牲退休福利的職業，但是勞工不行；勞保是一定要撥補，但軍公教不行；軍公教要精算所得替代率，但勞工不必。真正製造職業對立、世代對立的是這個政府，年改言行不一的也是這個政府。

其實勞保制度早就應該大修，勞保投保薪資最高等級只有台幣4萬多(約1200美元)，早已脫離社會現實，賺得多、繳得多、領得多才是社會保險的道理，勞保卻仍採用齊頭式平等的計算方式，為什麼年薪台幣千萬以上的工程師跟清潔隊員繳的保費一樣？沒有人發現勞保制度有很大的問題嗎？

公平的年金改革不能漏掉勞保，既然政府只想用撥補來解決勞保的財政漏洞，如果軍公教也要求修改所得替代率，因此可能造成的財政漏洞，沒道理政府不能撥補。所以所謂某某基金可能破產的說法，永遠不會出現。

年金改革必須一視同仁！請積極進行勞保年金改革，別只針對軍公教。

（本文取自1月9日聯合報民意論壇，作者為中正大學歷史系副教授）