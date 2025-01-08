我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人區持續大面積停電 星巴克蹭電擠爆

無視Fed通膨示警 史指微幅走升 道指漲逾百點

台銓敘部長失言 掩飾政策設計缺陷

高思安（高雄市）

台灣銓敘部長施能傑公開聲稱「八成的退休警消海巡人員每月可領退休金7萬4000元」(台幣，下同，約2200美元)，不僅偏頗，且刻意混淆視聽，嚴重損害基層警消人員形象，更加深社會的誤解與對立，試圖掩蓋過去政策的失敗，以及當前制度對基層警消的不公。

首先，施能傑的說法是基於極少數高階警監人員的退休金水準，卻推廣至整體警消群體，完全忽略了基層警員與中階警官在退休金制度下的現實處境。基層警員服務年資需滿36年以上，且每年都需考績甲等，方可達到八成的所得替代率。然而考績甲等有名額限制，多數基層警員難以達到此目標，實際替代率多落在六成左右。更遑論修法後，實際上大多數基層警員退休金水準在3至4萬元(約900到1200美元)之間。

施能傑的言論無疑是對數據的選擇性操作，不僅對基層警消缺乏尊重，更是對社會輿論的誤導，製造「退休警消普遍享受高額退休金」的虛假印象。

警消的職業特性，需面對長時間的身心壓力與高風險環境，然現行制度卻以一刀切的方式進行改革，使得基層警消的退休金保障被大幅削弱。銓敘部長的言論不僅未能反映出現制的不公平，更掩飾政策設計的缺陷，既是對事實的歪曲，也是對公共責任的逃避。

公共政策的制定與改革，應以數據透明與理性溝通為基礎，而非依賴選擇性的數據操弄來製造「假象」。施能傑的發言進一步加劇了對立與誤解，使基層警消成為輿論的受害者，同時讓人們更加質疑政府在政策設計與推行中的誠信與能力。

面對如此嚴重的失當言論，政府應立即公開透明提供完整數據，釐清基層與高階警消實際的退休金差異，避免以偏概全誤導社會。同時應檢討現行退休金制度，針對警消、海巡等高風險職業，設計更具公平性與針對性的退休保障政策，並針對年資不足者提供補償機制，以體現制度的公平與正義。

銓敘部長的言論並非僅是一次錯誤的政策解釋，而是一場有意為之的輿論操弄。年改的初衷是為了確保制度的可持續性與公平性，當初的錯誤改革若不修正，將會成為另一場不公的延續！

（本文取自1月9日聯合報民意論壇，作者為公務員）

退休金

上一則

一洲焦點／川普就任前後各方運作、Meta內容政策大轉變

延伸閱讀

警察年改三讀過關 最高月領8成薪 政院尋求憲法救濟

警察年改三讀過關 最高月領8成薪 政院尋求憲法救濟
小心退休賦稅重 泛宇集團量身規劃

小心退休賦稅重 泛宇集團量身規劃
警察年改闖三讀 銓敘部：獨厚警職 差距將「難以想像」

警察年改闖三讀 銓敘部：獨厚警職 差距將「難以想像」
參院通過公平法案「退休公教社安金」不再被削減

參院通過公平法案「退休公教社安金」不再被削減

熱門新聞

移民立場急轉彎 川普父子騎驢困境

2025-01-05 01:00
拜登總統在對紐奧爾良發生的恐襲事件發表談話時，垂頭沉思片刻。(路透)

恐襲危機仍在 美國不可放鬆

2025-01-04 16:01

告別創痛的卡特時代

2025-01-03 01:00

一洲焦點／川普就任前後各方運作、Meta內容政策大轉變

2025-01-08 14:15

2025是美國和世界大破或大立之年

2025-01-07 01:00

美國經濟G7最強 有利川普關稅操作

2025-01-06 01:00

超人氣

更多 >
黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%

黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%
南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園

南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園
謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍
川普80分鐘記者會說了什麼？ 五要點一次看

川普80分鐘記者會說了什麼？ 五要點一次看
野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險