台銓敘部長失言 掩飾政策設計缺陷

台灣銓敘部長施能傑公開聲稱「八成的退休警消海巡人員每月可領退休金 7萬4000元」(台幣，下同，約2200美元)，不僅偏頗，且刻意混淆視聽，嚴重損害基層警消人員形象，更加深社會的誤解與對立，試圖掩蓋過去政策的失敗，以及當前制度對基層警消的不公。

首先，施能傑的說法是基於極少數高階警監人員的退休金水準，卻推廣至整體警消群體，完全忽略了基層警員與中階警官在退休金制度下的現實處境。基層警員服務年資需滿36年以上，且每年都需考績甲等，方可達到八成的所得替代率。然而考績甲等有名額限制，多數基層警員難以達到此目標，實際替代率多落在六成左右。更遑論修法後，實際上大多數基層警員退休金水準在3至4萬元(約900到1200美元)之間。

施能傑的言論無疑是對數據的選擇性操作，不僅對基層警消缺乏尊重，更是對社會輿論的誤導，製造「退休警消普遍享受高額退休金」的虛假印象。

警消的職業特性，需面對長時間的身心壓力與高風險環境，然現行制度卻以一刀切的方式進行改革，使得基層警消的退休金保障被大幅削弱。銓敘部長的言論不僅未能反映出現制的不公平，更掩飾政策設計的缺陷，既是對事實的歪曲，也是對公共責任的逃避。

公共政策的制定與改革，應以數據透明與理性溝通為基礎，而非依賴選擇性的數據操弄來製造「假象」。施能傑的發言進一步加劇了對立與誤解，使基層警消成為輿論的受害者，同時讓人們更加質疑政府在政策設計與推行中的誠信與能力。

面對如此嚴重的失當言論，政府應立即公開透明提供完整數據，釐清基層與高階警消實際的退休金差異，避免以偏概全誤導社會。同時應檢討現行退休金制度，針對警消、海巡等高風險職業，設計更具公平性與針對性的退休保障政策，並針對年資不足者提供補償機制，以體現制度的公平與正義。

銓敘部長的言論並非僅是一次錯誤的政策解釋，而是一場有意為之的輿論操弄。年改的初衷是為了確保制度的可持續性與公平性，當初的錯誤改革若不修正，將會成為另一場不公的延續！

（本文取自1月9日聯合報民意論壇，作者為公務員）