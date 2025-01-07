罷免+複決 賴政府發動政治核戰

具備總統直選以及內閣對國會負責雙重特徵的「半總統制」，源於1958年法國第五共和，至90年代後成為新興民主國家的主要憲政型態。然而，依據各國國情、憲政慣例、人民民主素養等條件，半總統制國家之憲政發展，可能朝向內閣制運作，即以國會為中心，落實總理對國會多數負責之民主多數決原則，而總統擔任國家元首，僅具憲法所賦予之外交、軍事權力。

另一種可能是朝向總統制發展，即以總統為中心運作，但其必要條件為府會多數一致；倘為府會不一致的少數政府，總統則必須以「共治」之方式釋出組閣權，使責任政治得以運作。而最為脆弱且缺乏民主正當性的型態，則為少數黨執政下的總統制運作模式，亦即總統無法掌控國會多數，且不進行任何的政治妥協。

很明顯，現階段的賴清德 政府正陷於半總統制中最為脆弱的少數政府運作模式，其或可歸因於陳水扁時代未能建立「共治」的憲政慣例，而使少數政府之「異例」反成為憲政常例。但領導人對於權力的壟斷與好於鬥爭的人格特質，則更具解釋力。賴清德的元旦演說，可視為向在野多數宣戰的檄文；雖以民主為名，卻號召其支持者「罷免 」敵對陣營立委，並「複決」其所不認同之「惡法」，以挽救其上任未滿一年來面對的困境。

殊不知此舉如發動政治核戰，具備「相互毀滅保證」特質。國民黨團亦宣布將正面迎戰，罷免38席民進黨區域立委，因此可預期今年2月起，將全面進入立委的大罷免時代，並將出現公投 複決法案。公投做為民主政治之補充性和非常態機制，將成為賴清德政府對抗國會多數的手段，其衍生的行政成本，及政府效能低落、法案延宕等諸多後果，將由台灣全民共同承擔。

（本文取自1月8日聯合報民意論壇，作者為公務員）