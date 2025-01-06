北京、華府風向變…管理不確定性 美中台最大挑戰

美國駐華大使館 於元旦發文，回顧1979年1月1日美中建交重要時刻，藉以慶祝美中建交46周年，獲得許多正面評論，例如「期待中美兩國人民世代友好、中美友誼永存！中美兩國人民世世代代友好下去」。

在微博 留言處，也會看到幾則網友的真實留言：「那些人咋不跳出來了？官媒風向變了，不需要他們來了？縫紉機收到命令了，不能恨了，要愛」。

然而，美國駐華大使館微博，在一周前針對中國半導體政策啟動301條款調查的聲明，則引發1000多則負面評論攻擊，包括：「得了失心瘋的美國佬，天天發癲，打倒流氓！睜眼說瞎話，明明是得了狂犬病的瘋狼，卻稱自己是小白兔」。

才不到一周時間，中國對美國的言論，突然轉向且充滿善意期待，顯示美國駐華大使館評論區的言論並非真正的民間言論，無論是罵美國或頌讚中美友好，都由中國政府所主導。這一突如其來的轉變，反映出中國對美外交言論的操控性質，並透露試圖向即將上任的川普 政府釋放善意、穩定美中關係的戰略企圖。

緊接著，「人民日報」於1月5日刊出訪問美國亞洲協會政策研究院副院長丹尼爾．羅素的文章，強調美中貿易對美國經濟繁榮的重要性，呼籲兩國延續領導人會晤成果，深化經貿合作。

羅素指出，美中經濟合作對全球穩定和成長具有積極作用，兩國必須攜手應對氣候變遷、公共衛生等全球性挑戰。由官方的人民日報定調報導，展現中國試圖與川普政府尋求共識的企圖。

在台灣問題上，川普第二任期將給台灣帶來新風險。隨著中國加速軍事現代化，台海的軍事緊張局勢持續升溫。北京藉軍事演習向台灣施壓的同時，也對美台加深軍事合作抱持高度警惕。

川普政府的對台政策可能因其內部矛盾而產生兩極化：一方面，國務卿魯比歐等人主張對台灣提供強力支持，甚至放棄長期的戰略模糊政策。另一方面，川普本人可能傾向將台灣議題作為與中國談判籌碼，以實現更廣泛的美中交易利益。這種不一致的政策導向，可能使台灣處於更大的地緣政治風險之中。

此外，美中兩國的分歧涵蓋軍事、科技、經濟及價值觀等領域，而台灣作為核心議題之一，無法輕易從兩國的戰略算計脫身。

北京對「和平統一」的長期目標未曾改變，而華盛頓試圖維持台灣防禦能力，同時避免兩岸直接衝突。然而，若美中談判或交易破局導致美中關係惡化，雙方可能逼近對抗邊緣，增加台灣成為衝突焦點的可能性。

面對這些風險，維持台海和平與穩定，需仰賴三方高層溝通管道的有效運作。北京與台北需要加強對彼此意圖的準確理解，而華盛頓則需明確對台政策的核心原則，避免造成盟友與對手間的誤解。

然而，在目前這種缺乏信任的環境下，任何出人意料的行動都可能成為激化矛盾的催化劑。因此，如何管理不確定性，將是未來4年美中台關係的最大挑戰。

（本文取自1月7日聯合報民意論壇，作者為中華經濟研究院輔佐研究員）