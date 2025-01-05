培養高科技人才 反對H-1B不宜

最近川普的策略顧問馬斯克認為美國應該繼續發放H-1B護照 而引起不少爭論。反對者認為這種做法將會拿去美國人的工作飯碗，而且與川普抵制外來移民的政見互相抵觸。

H-1B護照是針對美國本地雇主對人員的需求。主要是在某些科技方面找不到適當及足夠的人選，也只有外求；這個護照非供外來的雇員永久居留，而是根據雇主的需求。同時，法律規定雇主必須支付與美國員工同樣的薪資，而不是利用外來的廉價勞工奪去美國人的工作機會。

尤其在「資訊科技」Information Technology 上，美國雇主需要電腦的專業人士，而這類專家多來自印度 ，在過去20年來有增無減，幫助業主達到在人員上的需求。在印度接受到高等教育的印度人士也趨之若鶩，因可獲得一個學以致用的賺錢機會。問題是：他們能夠做的工作，難道美國人不能做嗎？

答案是可以，可是供不應求。美國目前的大學入學率非常低，尤其在科技方面。在就業方面，從事低薪的服務業人數遠超過在製造業及科技方面的人數，這是在美國前途上的一個隱憂。目前美國主要的製造業也只有波音的飛機、G E的飛機引擎及醫療器材以及三大汽車公司。但汽車在消費者指南上的評價，比不上日韓的產品。換言之，美國的製造業已經脫節，川普要求美國製造業回流也只是理想。目前只能在人工智能領域上盡量發揮，以補製造業之不足。

當然，人工智能所需要的人員也是在資訊方面的專家，而這些人員非高學歷高技能莫屬，美國需要強調在這方面的教育及訓練。教育是百年樹人，要從小學時就開始，以日本為例，小學生就需要學會學寫一些電腦程式。美國如果需要趕上也必須依樣畫葫蘆，不只是在資訊科技上，而必須在S.T.E.M( science、technology、 engineering and mathematics)，科學、科技、工程及數學上下功夫。

反對H-1B護照的結果，不外乎在專業人員缺少下只會造成雇主的困難、經濟上的停滯、對美國不利。反對者應該看出問題的癥結所在對症下藥：在國內以培養上述的科技人才為要務，雖然這是一個長遠的計畫，但是現在就必須開始。