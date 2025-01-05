從卡特到川普 美中從合作到對抗

卡特成為美國歷史上壽命最長的總統，他活了100歲。估計他怎麼也沒有想到。他一手締造的美中友誼大橋，經歷了46年的風雨兼程，如今這座大橋搖搖欲墜。

卡特總統一生最大功績首推1979年美中建立正式外交關係。且不論當年卡特提出緩和美中關係是出於什麼樣的目的：或是「聯中抗蘇」，或是助力中國經濟發展，或是全球化分工協作機制使然，但從此美中消弭了政治猜忌，建立互信互惠合作共贏的新型關係。

在美國幫助下，中國搭上全球化的列車，一路狂奔。不僅迅速完成了工業化進程，國際影響力得到大幅度提升，在這個歷史進程中，中國加入WTO是影響最為深遠的歷史事件。

一年多前，前總統柯林頓在接受媒體採訪時表示，他後悔同意中國加入WTO。柯林頓的後悔，說明了美國助推中國，和平演變中國的戰略宣告失敗。那時候美國低估了中國專制體制的頑固性和中國共產黨維護紅色江山的堅強決心。而柯林頓智囊提出的所謂中產階級大量出現後，可以成為催生中國政治改革的力量，事實證明，那只是一種幻覺。

或許我們可以這樣說。卡特同意建立美中正式外交關係，為中國崛起打開了大門，那麼柯林頓同意中國加入WTO，就是為中國崛起安上火箭助推器。

加入WTO之後，中國經濟一飛沖天。中國出口商品在世界各地大行其道，成為發達國家生活中不可或缺的必需品。「中國製造」為中國建立完整的產業鏈提供了完美的機會。也因此中國成為了資本大鱷心中理想投資地。大量資本，技術湧入中國，加上發達國家巨大的消費市場，成就了中國成為世界第二大經濟體。

但是，西方精英們沒有想到的是，中國憑藉著經濟發展的強大動能，自認為中國經濟超越美國是遲早的事。習近平做出了「東升西降」的判斷，並提出以「一帶一路」為核心的全球命運共同體的發展戰略，毫不忌諱地直接挑戰美國，令美國政客，社會精英為之震驚。

美國精英認為，中國已經不是他們想像中的大國，而是一個超級大國，中國往前每走一步，都在威脅著美國霸權地位。當習近平在白宮 宣佈，南海絕不會用於軍事用途。那時候，西方很多政客就提出質疑。果不其然，不久南海七個島礁全部部署的軍事設施，軍事裝備。中國領導人把國際場合的承諾視如兒戲。這下徹底地激怒了白宮政客們。

美中關係急轉直下，到2016年，美國前國務卿季辛格在新加坡香格里拉對話會議上作出了「美中關係一去不復返」的論斷。從此，美中關係由合作轉向對抗。美國精英認為，繼續支持中國發展並不符合美國國家利益，曾經的親中派，熊貓派，華爾街擁中派逐漸銷聲匿跡了。取而代之的是反華勢力占上風。

2017年川普 以商人身份入主白宮，對華採取不友好行動。許多人以為那是川普商人治理國政的結果。其實，美國政壇一貫以來，在大戰略上，共和黨、民主黨立場差異不大，尤其對華戰略上，兩黨立場高度一致。

川普之所以有底氣對華發動貿易戰，這與歐巴馬後期對華立場從謹慎合作，轉變為逐步脫鉤，有直接關係，這為川普發動美中貿易戰增加了底氣和籌碼。當川普團隊端出遏制中國的大戰略時，美國不僅展開一波接一波沒有硝煙的戰爭，如貿易戰、科技戰、人才戰，資源戰等輪番攻勢。在地緣政治上更是擴大了歐巴馬時期提出亞太戰略為印太戰略，美軍勢力範圍從西太平洋擴展到印度洋。

當拜登 意外地入主白宮，大部分人以為拜登會改變川普對華強硬政策。可是沒有想到拜登不但「川規拜隨」之外。還改變了川普單打獨鬥對華策略，為聯合盟友圍毆式展開新一波遏制中國的戰略。從地緣政治上，建立第一島鏈，第二島鏈的圍堵中國的軍事同盟。在經濟上，徹底排除了紅色供應鏈，拜登政府還絲毫沒有給中國科技發展留有餘地，反而，限制美國資本投資中國科技企業，限制美國芯片相關的設備、技術、產品等輸入中國。拜登四年任內，美中關係比川普第一任期更加惡化。

如今，川普再一次入主白宮。雖然川普尚未就任，但是，從川普任命的核心團隊成員來看，絕大部分都是對華鷹派人物。我們可以預期，川普要兌現「讓美國再一次偉大」的承諾，遏制中國的戰略只會加大力度，絲毫不會手軟。因為美國真正的對手就是中國。

從卡特時期中美合作共贏的友好關係，到川普執政時中美關係惡化，形成對抗的局面。這是不是再一次印證了一個真理。沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。