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川普喊畢業送綠卡 台須加強攬才

蕭唯丞（台中市）

川普在競選過程中，提到多個一旦其重返白宮，第一天就要辦好的「待辦事項」。包括當一天獨裁者、開除司法部特別檢察官史密斯、釋放國會山莊騷亂案部分囚犯、終止俄烏戰爭、史上最大規模遣返非法移民、以及留美畢業生自動獲得綠卡等。

其中，承諾上任就會允許外國畢業生取得綠卡引起各國年輕人關注，如果成真，未來外國人申請上美國大學，將等同取得綠卡，也就是畢業後即可獲得永久生活和工作的權利，此舉勢將大幅縮短了外國人實踐美國夢的時程。2023年美國發放了44萬份學生簽證，國際學生為美國經濟每年貢獻了超過400億美元，也為美國創造46萬個工作機會。川普這席話，旋風式的在美國大學校園引起一陣騷動，廣受各國留學家庭的關注。

但川普這項「留學畢業送綠卡」宣言也引發質疑，如果這一政策實施，未來將會鼓勵更多「野雞大學」出現，申請美國大學將大幅被導向為「成為美國人的票」，這和川普所稱「招募一個超級聰明的人到美國」，顯然多有違背，擔心大學變成簽證工廠，大學會拉高學費，並會增加美國學生在入學和就業方面的競爭。

過去美國人才引進的特色是採取與高等教育緊密結合的策略，在大學或研究所階段即攬天下英才教之，之後透過學生工作專業實習（Optional Practical Training, OPT），及H-1B工作簽證計畫，競爭約8萬5000個工作簽證配額，追尋中籤率不到2成的美國夢。2022學年度，在美國的105萬名外國大學生中，有28萬（27％）來自中國大陸，26萬（25％）來自印度，分占了前兩名，台灣赴美留學生人數在2023年也達2萬3000餘人，占美國留學生的2.1％。

人才是國家競爭力的核心元素，也是產業發展基石，為吸引與留用優秀外籍人才，台灣政府應將留才攬才納入重要施政項目，就簽證、工作、居留、金融、租稅及國際生活等面向，積極進行法規鬆綁並研擬創新做法，台灣於2018年2月施行「外國專業人才延攬及僱用法」，目標是延攬國際高階關鍵人才，以及外國特定專業人才，因此提供了就業金卡、租稅減免、永久居留條件放寬等優惠，迄今雖已突破萬人，效果尚待加強。

國發會主委劉鏡清早先曾經說過，欲在2028年延攬外國專業人才12萬人，當中涵蓋國際專業人才6萬人、僑外生5萬人，以及數位牧民1萬人，確實是很大的挑戰。台灣必須進入國際市場競爭，無論是外籍人士或僑生，學生或專業人員都有很多選擇，因此大幅提升育才留才的政策誘因，放寬國際攬才規定，是當前國家的一項重要課題。

（本文取自1月3日聯合報民意論壇，作者為香港上市公司經理）

工作簽證 綠卡 川普

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