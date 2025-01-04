我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國青年失業率居高不下 BBC：碩士端盤子 學士當臨演

制止飼主虐狗 密州男反遭亂棍打死

川普力反「非法移民」 背後的深意

金戈亮╱洛杉磯

川普以壓倒性優勢贏得總統大選，反非法移民強調邊境安全是他勝選的主要策略之一。他多次聲明，一上台執政的首要任務，就是大規模的將非法移民驅逐出境，甚至可以不計代價。

為什麼川普如此重視非法移民問題？這裡有著表層和深層的兩重原因。

從表層來說，大量非法移民入境美國，增加了國家的財政福利支出，將納稅人的錢花在非法移民的衣食住行及醫療、教育等方面，相應的減少了國家預算中其他的正常支出，增加了聯邦和地方政府的債務。大量低素質的非法移民入境，也加大了就業市場的壓力。

非法移民入境帶來了國家安全的巨大風險，國外的罪犯、黑幫分子、毒品走私犯、甚至敵對國家的間諜混跡其中，嚴重擾亂了社會的安定，甚至有敵國在美國建立「第五縱隊」之虞。非法移民充斥美國各地，而又不管理，也擠壓了合法移民的權利，延誤正常的進程，從而導致國家的移民法律法規名存實亡。

凡此種種危害性，都是反「非移」的表層原因。對於共和黨和川普來說，反「非移」還有更深層次、更重要但又不便明言三大意義。

其一，維持兩黨的均勢。這些非法移民天然的是民主黨潛在的選票票源，一旦入境後落地生根成為公民，中長期將徹底改變美國的政治生態，極大的有利於民主黨，特別是大量非法移民進入搖擺州後，極可能讓共和黨難以翻身。這就完全破壞了民主共和兩黨近兩百年來互相競爭相互制衡的機制，形成政府用高福利變相賄賂選民，選民用選票支持政府的一黨獨大稱霸全國的局面，民主憲政體制就會蛻變為專制極權的腐敗體制。

其二，保護血統的純正。川普多次聲稱，非法移民「汙染」了美國的血液，改變了美國的基因。說穿了，川普從心底裡反感甚至厭惡有色移民大量入境，因為這正在快速改變以白人為主體的人口結構。大規模「非移」和少數族裔執政，讓傳統保守的白人產生強烈的被邊緣化和生存危機感，也成為這次大選「農村包圍城市」，全國山河一片紅的主因。

其三，維護基督教的正統宗教地位。早期歐洲移民自「五月花」飄洋過海來到北美開疆拓土，基督教一直是歐洲移民的正統主流宗教信仰。「非移」不但使社會人口多元化，宗教信仰也五花八門，白左們提倡的文化宗教多元化，在川普看來正是一場毀掉美國的災難。川普決心上台後廢除教育部，在學校和社會獨尊「聖經」。他欲以一己之力力挽狂瀾，扶大廈於將傾，讓美國回復到以前傳統的強大的美國。                                           

非法移民 川普 民主黨

上一則

告別創痛的卡特時代

下一則

恐襲危機仍在 美國不可放鬆

延伸閱讀

川普就職祝賀團熱門 林佳龍：再增2名額共8立委出訪

川普就職祝賀團熱門 林佳龍：再增2名額共8立委出訪
酷寒戰士「灌可樂增肥7公斤」入魂川普 親吐：不要學

酷寒戰士「灌可樂增肥7公斤」入魂川普 親吐：不要學
川普2.0來臨 花旗、美銀退出淨零銀行聯盟 碳排承諾打折

川普2.0來臨 花旗、美銀退出淨零銀行聯盟 碳排承諾打折
川普勝選後刑事官司消失 2025年法律困境仍在

川普勝選後刑事官司消失 2025年法律困境仍在

熱門新聞

年關難過 中國經濟迎來雙重打擊

2024-12-30 01:00

日產本田合併案 底特律的照妖鏡

2024-12-29 01:00

川普上任前 美國瀰漫改革氣氛

2024-12-31 01:00

社論 ╱川普的「交易」 讓中俄台烏緊張

2025-01-01 01:00

告別創痛的卡特時代

2025-01-03 01:00

川普能否定位「保守民粹主義」

2024-12-28 01:00

超人氣

更多 >
這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月

這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月
美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級

美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級
嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元
不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返
潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣

潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣