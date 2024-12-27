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韓彈劾代總統 賴清德須警惕

劉順達（台北市）

27日南韓憲政史上再一次發生重大事件，繼國會彈劾尹錫悅總統後，代理總統職務的國務總理韓悳洙也遭到彈劾命運，接連彈劾總統和國務總理，在南韓憲政史上算是創舉。

所以如此，主要原因是「朝小野大」國會結構上的問題。第一大黨共同民主黨（簡稱民主黨）可以說無所不為，從立法到彈劾，直衝橫行，不僅屬於第二大黨的執政黨國民力量黨無法阻擋，政府也無力抵抗，束手無策。

日前《韓國日報》選出2024年度10大國內新聞。尹錫悅總統的戒嚴上了榜首，依序是韓江獲得諾貝爾文學獎、醫療糾紛、執政黨在國會議員選舉慘敗及尹錫悅通話錄音等，幾乎尹錫悅的相關新聞就獨占了4/10。

在執政黨國會議員退場下，民主黨在國會自行通過彈劾韓悳洙，韓悳洙立即表示為安定社會並尊重國會決定辭去。依序由經濟副總理崔相穆代理。「代理再代理」，政府幾乎進入「麻痺」狀態。

民主黨認為韓悳洙拒絕任命國會推薦的3名憲法法官，如果應維持目前的6名法官來裁判尹錫悅的內亂罪，對民主黨不利；尤其，6位法官中擔任主審的鄭亨植是由尹錫悅任命，因此無法期待公正判決尹錫悅，需要盡快補足為9名。

問題是，韓悳洙既是代理總統身分，又是現任國務總理身分。因此，朝野兩黨，為彈劾的名額151票還是200票爭吵不休，國會議長禹元植的立場就成了關鍵。禹元植自始明顯傾向民主黨，因此，彈劾投票結果如預期通過。

民主黨主席李在明已開始扮演「總統」角色。接見駐韓美大使及日本大使，說明即使政黨輪替，不會改變韓美、韓日關係，請美國和日本放心，然而，美日都懷疑李在明的外交政策又會回到文在寅時期的反美、反日。此外，李在明與企業家們舉行座談會，亦頗像總統姿態。

27日下午，南韓憲法法院首次舉行對尹錫悅的準備庭，由尹錫悅的律師團出席，惟從傳訊的有關涉案人員口中的各項證據顯示，對尹凶多吉少，尹錫悅雖努力求生掙扎，但重回龍山總統辦公室難上加難。

一連串彈劾政局，南韓的經濟、民生問題、金融、外匯等全面受到影響，可以說岌岌可危。美國候任總統川普馬上要上台，他在競選期間，不斷強調與金正恩的親密關係，讓南韓十分緊張，川普一方面拿撤離美軍來恐嚇南韓，另一方面欲再次促成「川金會」。

台韓政局真是如「兄弟」，民進黨團臉書「暗挺」尹錫悅戒嚴，韓悳洙拒絕國會多數推荐的憲法法官意圖護航尹錫悅遭彈劾下台。南韓朋友說，當官的不知自己死期何時到來，既諷刺又現實。從南韓看台灣，說實話，少數執政的賴清德情況並沒有比尹錫悅好多少。尤其日前賴清德提名的7名大法官全軍覆沒，看看南韓國會可以把總統與國務總理一起拉下來，未來賴總統補提名時，真要選擇繼續死磕國會多數？

（本文取自12月28日聯合報民意論壇，作者為教育人士）

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