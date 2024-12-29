聯邦死囚減刑免死 拜登失公允

拜登 總統在明年1月離開白宮 之前，已經替其子杭特免罪，也給一些經濟重罪犯減刑。拜登這些特赦作法為人詬病，但是比起發放「免死金牌」替37位聯邦死囚減刑，改為終身監禁，仍然是「小巫見大巫」。

試問，這些死囚的罪行是否仍有可恕之處可以免死，還是罪有應得應該伏法？如果應該處死而不需執行，法律是否形同虛設，死刑是否應該廢止？

檢視這些死囚的罪行令人瞠目結舌。殺人的手段狠毒：包括殺害警察、軍官、搶銀行或毒品交易致人於死、以及在聯邦監獄 殺害警衛或是受刑人的罪行。對於這些殺人嫌犯的指控，聯邦法院一審再審，在證據確鑿、疏而不漏之下確定無誤後才定案判刑。

死刑為極刑，一旦實施無法挽回，所以執法單位萬分謹慎，確定萬惡不赦的殺人罪犯才會處死。筆者認為具有「殺一儆百」的警世作用；犯何種罪就應得何種後果。對於被害者的家屬來說，雖然亡者不能復生，但是如果死囚適得其所，對於亡者也有個交代、悲劇得以了結。

拜登特赦杭特的逃稅以及違法購槍罪行、以及減短重罪的經濟罪犯刑期，兩者皆不可取，歷史會給拜登一個評斷。但是這些罪行沒有傷及生命，反之，拜登把致人於死的死囚減罪為終身監禁，筆者認為是於法不容，死囚必須對殺人的行為負責！拜登對死囚重罪從輕處置，讓他們無憂無慮養到終老，令人匪夷所思、對於被害者家屬日以繼夜盼望找回公道的痛楚視而不見，拜登「厚此薄彼」而且不顧罪行輕重的作法有失公允！