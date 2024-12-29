我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紅藍卡費用與規定 在2025年有哪些變動？

任內與台斷交 卡特當年爆伊朗人質危機 致連任輸雷根

聯邦死囚減刑免死 拜登失公允

﻿薛永康（ 加州）

拜登總統在明年1月離開白宮之前，已經替其子杭特免罪，也給一些經濟重罪犯減刑。拜登這些特赦作法為人詬病，但是比起發放「免死金牌」替37位聯邦死囚減刑，改為終身監禁，仍然是「小巫見大巫」。

試問，這些死囚的罪行是否仍有可恕之處可以免死，還是罪有應得應該伏法？如果應該處死而不需執行，法律是否形同虛設，死刑是否應該廢止？

檢視這些死囚的罪行令人瞠目結舌。殺人的手段狠毒：包括殺害警察、軍官、搶銀行或毒品交易致人於死、以及在聯邦監獄殺害警衛或是受刑人的罪行。對於這些殺人嫌犯的指控，聯邦法院一審再審，在證據確鑿、疏而不漏之下確定無誤後才定案判刑。

死刑為極刑，一旦實施無法挽回，所以執法單位萬分謹慎，確定萬惡不赦的殺人罪犯才會處死。筆者認為具有「殺一儆百」的警世作用；犯何種罪就應得何種後果。對於被害者的家屬來說，雖然亡者不能復生，但是如果死囚適得其所，對於亡者也有個交代、悲劇得以了結。

拜登特赦杭特的逃稅以及違法購槍罪行、以及減短重罪的經濟罪犯刑期，兩者皆不可取，歷史會給拜登一個評斷。但是這些罪行沒有傷及生命，反之，拜登把致人於死的死囚減罪為終身監禁，筆者認為是於法不容，死囚必須對殺人的行為負責！拜登對死囚重罪從輕處置，讓他們無憂無慮養到終老，令人匪夷所思、對於被害者家屬日以繼夜盼望找回公道的痛楚視而不見，拜登「厚此薄彼」而且不顧罪行輕重的作法有失公允！

拜登 白宮 監獄

上一則

澳門 「梳打埠」與「掌上明珠」

下一則

日產本田合併案 底特律的照妖鏡

延伸閱讀

謀殺12人 費城毒梟獲拜登總統特赦 死刑減為無期徒刑

謀殺12人 費城毒梟獲拜登總統特赦 死刑減為無期徒刑
姦殺2女童 伊州死因減刑改終身 芝加哥謀殺病人醫師同獲特赦免死

姦殺2女童 伊州死因減刑改終身 芝加哥謀殺病人醫師同獲特赦免死
美2025年度國防授權法 中國防部：美國最大敵人是自己

美2025年度國防授權法 中國防部：美國最大敵人是自己
白頭鷹正式成為美國國鳥 立國248年首入法典

白頭鷹正式成為美國國鳥 立國248年首入法典

熱門新聞

一洲焦點回顧2024年重要新聞。(世界新聞網)

一洲焦點／馬斯克角色？川普擴國土？今年重要新聞

2024-12-26 10:00

川普第一刀失靈 將要「馬代強生」？

2024-12-22 01:00

全球首富插手政治 是福音或危訊？

2024-12-24 01:00

重占運河 購買格陵蘭 川普再惹議

2024-12-26 01:00

川普元首外交 習近平有顧慮難接招

2024-12-25 01:00

日產本田合併案 底特律的照妖鏡

2024-12-29 01:00

超人氣

更多 >
三生肖年末轉運 龍大展長才等晉升、他桃花運強勁

三生肖年末轉運 龍大展長才等晉升、他桃花運強勁
常放這地方當心發霉長蟲 白米存放5大NG行為

常放這地方當心發霉長蟲 白米存放5大NG行為
南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救

南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救
生魚片拼盤食用順序有規矩 內行人：從最難吃的開始

生魚片拼盤食用順序有規矩 內行人：從最難吃的開始
「九重紫」孟子義原來是富家女… 母曝選婿3條件 網：李昀銳都有

「九重紫」孟子義原來是富家女… 母曝選婿3條件 網：李昀銳都有