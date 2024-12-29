美大選後 媒體會否回歸中立？

隨著大選結束川普 當選候任美國總統，美國發生了巨大變化，尤其是媒體。許多人認為，媒體市場版圖已發生了根本性的變化。變化的特點包括兩方面，一是自媒體、社交媒體的興起；另一方面則是相應的，傳統媒體所占市場份額迅速縮減。

關於傳統媒體方面，筆者認為傳統媒體市場份額縮減，還有更深刻的原因，那就是不少傳統媒體包括社交巨頭，放棄了媒體一直以來堅守的客觀中立公正的原則，傾向黨派化。

再進一步分析，在政黨多元的社會，媒體的黨派化還不算是最本質問題，只要媒體開放，正如多黨競爭會產生社會平衡一樣，黨派媒體之間也可以取得平衡。在公平競爭的黨派媒體之間，受眾可以從中作出評價選擇。

問題是，因為幾十年社會意識形態的單一化，形成了一種意識形態絕對統治的所謂「政治正確」，不允許不同的觀點存在。「一枝獨秀」的、獨占媒體包括傳統、社交媒體的「政治正確」，甚至發展到封殺不同觀點，對不受他們待見的人，進行只有專制社會才會發生的「禁言」「封號」現象。

而擁有廣泛的民意基礎的川普上台，在客觀上宣布了過去單一意識形態已被大眾拋棄。也就是說，傳統媒體所奉行的「政治正確」也被大眾所拋棄。這意味著社會將從「精英政治」向「大眾政治」回歸。

這一個多月來，過去一直對保守派不友好的幾大傳統及社交媒體等媒體大佬紛紛前往海湖莊園，與當選總統川普共進晚餐，包括了曾在他的臉書上禁了川普帳號的祖克伯、亞馬遜及經常抨擊川普的「華盛頓郵報」的老闆貝佐斯 等。

對川普提告ABC與其主播史蒂法諾普洛的誹謗案，被告同意通過公開道歉並提供1500萬美元資助川普在未來總統圖書館的方式，來和解這場誹謗訴訟。

川普團隊還對愛荷華州著名的「德梅因紀事報」提起訴訟，因為大選前三天他們公布的民調 結果是賀錦麗領先3個百分點。選舉結果顯示，川普領先了16個百分點，正負差20個百分點。川普方面認為，這是該機構通過民調干預大選。該訴訟正在社會引起廣泛的關注，「德梅因紀事報」無疑處於不利的信任質疑中。

主流媒體包括社交媒體巨頭頻繁前往海湖莊園，以求與川普共進晚餐，這一現象作何解釋？他們為的是改善與即將上台的執政當局的關係，取得其經濟上的利益？還是準備改弦更張，回歸新聞原來客觀公正立場，重新取得大眾的認可，重建輝煌？

傳統媒體向何處去？ 媒體作為市場的一部分，依靠市場占有率而獲得生存與發展的機會，他們為經濟保存自己，為利益而來毋庸置疑。他們通過靠攏川普，希望川普諒解他們過去不公正的對待。

但我認為，他們不可能不知道，媒體必須取得大眾的信任才是最根本的，而取得大眾信任就必須堅持媒體客觀公正立場。不論他們的意識形態如何，只要他們還是市場的一部分，他們就必須接受市場的考驗。

只要民主政治，媒體開放，三權分立得以堅持，真實的選舉制度得以落實，媒體回歸客觀公正還是可能的。