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兩岸對話淪對問 民眾觀光徒對視

鄭紹成（台北市）

客家山歌對唱，郎有情妹有意，情意綿綿漫山頭；惟兩岸旅遊開放，從春暖花開直至歲暮年終遲無進展，雙方官員應有的對話淪至「對問」，兩岸觀光業者與民眾「對視」情何以堪？

兩岸旅遊若由領導人的戰略高度思考，雙方早有公開表示而延宕至今，責任究竟誰屬？今年4月馬習二會在北京，習近平曾明白釋出善意，樂見大陸民眾到台灣看看，而具體實踐，僅見暑期福建民眾可至馬祖、金門旅遊，以至雙城論壇，上海副市長華源口頭示惠。至於台灣方面，賴清德在去年選前就表示，在對等尊嚴及互惠原則下，推動兩岸交流；520就職談話又說，在對等、尊嚴原則下，…可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始。

若雙方領導人所言皆非空話，則將近一年的兩岸旅遊空轉責任，在執行端的前線官員嗎？談判原則強調「Give and Take」，雙方有讓有得才會圓滿協議；兩岸旅遊卻不能如是觀，而是要效法鄧小平勇於改革開放的大格局方可突破成事。若中國當時任一領導人能夠看到開放數10年後的中國經濟榮景，想必絕無一人說不，而鄧「摸著石頭過河」之言，也代表其並非有十足把握，但敢於萬人先，才有韜光養晦後的「繁花」盛景。

近期兩岸對口單位「三不」和「三問」的針鋒相對，不見承擔雙方領導人對兩岸交流之「善意」宣示，尤其台方對口發言人延續輕蔑隨興的民代質詢作風，更讓台灣眾多於大旱中望雲霓的觀光業者捶胸頓足。台方所謂的「三不」－不出於政治目的、不附條件、不隨時為脅迫而叫停；細思之，陸方哪一項政策沒有政治目的？而之前雙方團客可以開放旅遊，又曾幾有「附加條件」？至於「為脅迫而叫停」更是未定之天，一旦台方認為大陸有挾旅遊脅迫之意，不也可立即叫停？

中國大陸自稱泱泱大國，國台辦「三問」徒顯氣識狹隘。一問禁團令解除否？事實上，台灣民眾仍可自由行到大陸，有無禁團並無實際阻遏效益；二問平潭到台灣的包船方案未回應，現兩岸利用包船直航人數鮮矣，包船並非重要課題。三問台灣民眾赴中旅遊警示維持在橙色，旅遊警示真能阻止台民赴陸？陸方心知肚明。「手把青秧插滿田，退步原來是向前」。兩岸一來一往好似街頭小販對街叫賣，終難開放新局。謀事在天、成事在人，大國要有大氣度！

（本文取自12月27日聯合報民意論壇，作者為中國文化大學國際貿易系副教授）

觀光 雙城論壇 賴清德

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