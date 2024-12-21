綠暴力雙標 威權新黨國

民進黨 號召、鼓動的「青鳥」，差點衝進立院，再度將民進黨「迷戀暴力」和「雙重標準」的本質展露無遺。

從黨外街頭暴力開始，到在野時帶領太陽花衝進行政院，占領立法院，到完全執政時不尊重少數、橫行無阻通過利己法案（如2019年強行通過公投 法修正，把公投鎖回鳥籠），一直到現在雙少數執政情況下，完全不服從多數，在上位者甚至語帶威脅說「青鳥會飛出來」，或者煽風點火言「感佩捍衛民主民眾」，民進黨一直在詮釋「多數」的真義就是「老子說的算」。

說起民進黨的雙重標準與昨是今非，也不是從今日才開始，他們早忘了「黨政軍退出媒體」的承諾，讓黨政軍全力入侵媒體；他們從自己憎恨、打倒的舊黨國、舊威權搖身一變，成了更威權的新黨國。這種擁有權力之後就寬鬆了自己的道德標準，為了自身利益而奉行的雙標行徑，令人厭惡至極。

希臘神話中，將雙重標準實施最徹底的，莫過於眾神之王宙斯。他常常禁止其他神祇或凡人做某些事，自己卻毫無節制的做同樣的事情。

例如，他雖立下婚姻規範，自己卻經常背著妻子赫拉與其他女神或凡人有染，毫無愧色。

還有，他經常干涉凡人生活、賜予恩惠，甚至為自己利益而刻意製造出英雄。但普羅米修斯為了幫助人類，從奧林匹斯山盜火，教會人類技術與知識，卻惹來宙斯不滿，將他鎖在高山，每天受老鷹啄食肝臟之苦。

民進黨「綠能 你不能、順者昌逆者亡」的雙標，比起宙斯「我行你不行」的雙標，真是有異曲同工之妙！

最令人遺憾的是，民進黨還一直在當家鬧事，企圖用暴力癱瘓國會，卻不服膺「數人頭、棄拳頭」的民主準則；「青鳥們」等側翼團體，也無法在不同立場下保持一致的倫理原則，培養個體的獨立思考能力，減少對權威的盲從，反而跟著民進黨立委喊打喊殺。

民進黨是練就一身指鹿為馬的功夫，藉以展現自己威權，但青鳥們真的非得為了「像林百萬一樣飛黃騰達」的利益和權力而跟著扭曲事實、顛倒是非嗎？

看看昨日宣稱「清廉勤政愛鄉土」的民進黨，變成今日「指鹿為馬的宙斯」，有句話值得青鳥們深思：「在野時，政客是為達目的而不擇手段的專家；在朝了，政客就成了千方百計在阻擋別人達到目的的專家」。

（本文取自12月22日聯合報民意論壇，作者為教育人士）