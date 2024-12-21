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野蠻擋修法 綠只因被踩到痛腳？

孔令信（台北市）

當選罷法等三法修正案通過，韓國瑜深夜回家裡，在臉書上發出了「Let's call it a day」並秀出晚餐，也提到自己沒有受傷，別擔心，反映了在野黨不得不反制野蠻執政黨而戰鬥的情境！

相對地，賴清德總統也發布臉書表示，三項法案未經充分討論，剝奪了人民監督的權力，更悖離民主國家人民作主的真諦云云。但賴總統可曾想到，民進黨在國會內外燒起趁夜砸窗，及青鳥之亂的暴力之火？這樣的行徑是捍衛民主？可曾反省，不斷杯葛議事，用暴力或威脅來阻擋議事推動，究竟哪個黨在悖離人民作主的真諦？

賴政府520上台後，在國會朝小野大生態下大玩抗爭策略，此次議場內外抗爭更顯現出：

首先，杯葛議事已淪為老套路，大玩程序討論遊戲，全然不觸及法案實質內容。再不行就霸占主席台或搶走麥克風，不讓藍白委員發言或表決；再來，對宣告藍白沒有討論就通過惡法，從國會改革法案一直到如今的三法修正案都是這套路。最後就聲請釋憲，讓大法官來幫忙撤法案！

其次，杯葛的法案與行動都為執政黨護航。民進黨為了擋住三法，利用行政優勢，叫走該備詢的行政院秘書長，不讓藍白立委質詢，暴露不願審查預算的正是民進黨自己。在立院沒有堅強的論述與論辯，只知搞小動作阻礙議事；對外卻高喊在野霸道、野蠻，刮在野的鬍子多大聲，自己的鬍子卻不先刮乾淨！

最後，為了阻擋三法修正案通過，民進黨竟到處宣傳「三惡法若是通過，就是毀憲政」，好像國家就要垮了！場外的青鳥只會喊抗中保台，卻不了解執政黨為何一直阻擋與杯葛法案審查。三法修正案真的毀掉台灣民主自由？還是監督民進黨施政，正好踩到綠營的痛腳？

（本文取自12月22日聯合報民意論壇，作者為大學教師）

民進黨 臉書 賴清德

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台缺大法官危機的合憲解方

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